Bogotá inicia pagos de agosto de Ingreso Mínimo Garantizado: más de 289.000 beneficiarios

Colombia

Bogotá inició los pagos correspondientes a agosto de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), dirigida a hogares y personas en condición de pobreza y vulnerabilidad. Las transferencias serán entregadas de manera escalonada a través de los canales habilitados por el Distrito.

En este ciclo, más de 175.000 hogares recibirán recursos de los componentes de Pobreza Extrema, Primera Infancia y Educación. A esta cifra se suman más de 114.000 personas beneficiarias de los componentes de Jóvenes, Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

También hacen parte de la población beneficiaria personas que viven en pagadiarios y que fueron focalizadas para recibir estos apoyos económicos.

Más de 92.000 personas mayores recibirán transferencias

En el marco del Mes del Envejecimiento y la Vejez, más de 92.000 personas recibirán durante agosto transferencias correspondientes al componente de Persona Mayor.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), estos recursos buscan contribuir a su autonomía económica y bienestar, además de reconocer el derecho a una vejez digna y con mayores oportunidades.

Distrito destina más de $45.000 millones

Para este ciclo de pagos, Bogotá destina más de $45.000 millones en transferencias monetarias. Con esta inversión, los recursos destinados a la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado durante 2026 superan los $345.000 millones.

Los pagos se efectuarán de forma escalonada mediante las siguientes billeteras digitales y entidades habilitadas:

dale!

MOVii

DaviPlata

Bancamía

Nequi

Banco Caja Social

Las personas que reciben el beneficio mediante giro podrán reclamar los recursos en los puntos Efecty.

¿Cómo saber si ya está disponible el pago?

Una vez los recursos estén disponibles, las personas beneficiarias recibirán un mensaje de texto en el que se les informará sobre la disponibilidad de la transferencia.

La Secretaría Distrital de Integración Social recordó que las novedades relacionadas con los pagos serán informadas oportunamente a través de su página web oficial, sus redes sociales y los demás canales institucionales.

Los beneficiarios pueden consultar información oficial sobre el Ingreso Mínimo Garantizado en www.integracionsocial.gov.co y verificar allí las novedades del ciclo de pagos de agosto.

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