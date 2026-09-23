TransMilenio impulsa proyectos de vivienda y renovación urbana alrededor del transporte en Bogotá

La empresa de TransMilenio avanza en una nueva estrategia para que la infraestructura de transporte público también sea un eje de desarrollo urbano en Bogotá, con proyectos que integran vivienda, espacio público, comercio, servicios y actividad económica.

De igual forma, busca consolidar un nuevo rol como operador urbano público, además de su función como prestador del servicio del sistema de transporte masivo, mediante proyectos que permitan transformar sectores estratégicos de la ciudad alrededor de las estaciones y corredores de movilidad.

“Nuestro propósito es que la infraestructura de transporte no solo conecte a las personas, sino que también mejore condiciones de vida alrededor del Sistema”, señaló Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio.

¿Qué es ‘TransMi Construye Ciudad’?

La iniciativa ‘TransMi Construye Ciudad’ fue presentada el 20 de noviembre de 2025 por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con las secretarías distritales de Planeación y Hábitat.

Dentro de esta idea se encuentran las Ondas Metropolitanas, una apuesta para desarrollar planes de ciudad alrededor de grandes obras, como la Primera Línea del Metro y las troncales de TransMilenio.

La intención es promover viviendas, servicios y comercio cerca de los sistemas de transporte masivo, de manera que los ciudadanos puedan tener acceso a más oportunidades cerca de sus hogares y reducir sus tiempos de desplazamiento.

María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad, explicó que uno de los propósitos es acercar especialmente a los hogares de menores ingresos a la red de transporte para facilitar su conexión con las oportunidades de Bogotá y promover formas de traslado más sostenibles.

Fiotti, el primer PRUMS privado adoptado en Bogotá

Uno de los principales avances es el PRUMS Fiotti, adoptado el 30 de julio de 2026 mediante el Decreto Distrital 299 de 2026.

Fiotti está ubicado en el sector de Montevideo, en la localidad de Puente Aranda, donde se proyecta la transformación de un área industrial en un desarrollo de usos mixtos que contempla vivienda social, comercio, servicios y nuevo espacio público.

¿Cuántos proyectos de renovación urbana impulsa TransMilenio?

Según las cifras entregadas por TransMilenio, actualmente hay más de 6.200 hectáreas identificadas con potencial normativo para acceder al instrumento de PRUMS en desarrollos inmobiliarios asociados al sistema.

Además, se han realizado evaluaciones preliminares a más de 100 predios y ya existe un PRUMS adoptado en suelo privado, correspondiente a Fiotti.

También fue adoptado un PRUMS en el predio de TransMilenio: Primero de Mayo, ubicado en la estación intermodal del mismo nombre, en la localidad de San Cristóbal.

La empresa señala que está impulsando 136 hectáreas y cuenta con 13 procesos radicados ante la Secretaría de Planeación para delimitar PRUMS y Áreas de Integración Multimodal (AIM).

¿Qué son las AIM y los PRUMS?

Las Áreas de Integración Multimodal (AIM) y los Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) son instrumentos de planeación que buscan articular la infraestructura de transporte público con el desarrollo urbano.

Las AIM corresponden a entornos alrededor de estaciones donde se busca mejorar la conexión entre el sistema y la ciudad, organizar el espacio público y promover la inversión.

Por su parte, los PRUMS establecen qué tipo de proyectos pueden desarrollarse y cómo se llevará a cabo esa transformación.