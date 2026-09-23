Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este 23 de septiembre: horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este 23 de septiembre | Enel Colombia

La capital del país tendrá interrupción del servicio de energía este miércoles 23 de septiembre. La Alcaldía de Bogotá informó que siete localidades y algunos barrios de cinco municipios aledaños se verán afectadas en diferentes horarios.

El motivo de la suspensión del servicio se produce por trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el miércoles 23 de septiembre

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 11:00 p. m. hasta las 11:59 p. m., de la carrera 55 a carrera 57 entre calle 78 a calle 80 en el barrio Jorge Eliécer Gaitán.

Desde las 12:00 a. m. hasta las 3:00 a. m., de la carrera 63 a carrera 65 entre calle 78 a calle 80 en el barrio Simón Bolívar.

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Localidad de Bosa

Desde las 7:30 a. m. hasta la 1:30 p. m., de la calle 52 Sur a calle 54 Sur entre carrera 86 a carrera 89 en el barrio Brasilia.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 49 Sur a calle 54 Sur entre carrera 97 a carrera 116 en el barrio Parcela El Porvenir.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m., de la calle 92 a calle 94 entre carrera 10 a carrera 12 en el barrio Chico Norte.

Localidad de Engativá

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 121 a carrera 126 entre calle 65 a calle 68 en el barrio El Gaco.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 64 a calle 67 entre carrera 120 a carrera 124 en el barrio Engativá Zona Urbana.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 69 a calle 72 entre carrera 87 a carrera 89 en el barrio Los Álamos.

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Localidad de Kennedy

Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:15 p. m., de la carrera 77 a carrera 79 entre calle 5 a calle 7 en el barrio Las Dos Avenidas.

Localidad de Los Mártires

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m., de la carrera 24 a carrera 26 entre calle 23 a calle 25 en el barrio Florida.

Localidad de Suba

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la carrera 117 a carrera 119 entre calle 140 a calle 142 en el barrio Sabana de Tibabuyes.

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Zipaquirá

Desde las 9:15 a. m. hasta las 2:15 p. m. en el sector La Granja.

Cajicá

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m., de la calle 22 a calle 24 entre carrera 5 a carrera 7.

Chía

Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:45 p. m. en la vereda Yerbabuena.

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Cota

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 10 a calle 12 entre carrera 6 a carrera 8.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en la vereda Parcelas.

Soacha

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 15 a carrera 18 entre calle 3 a calle 5 en el barrio Villa Italia de la comuna 1.

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