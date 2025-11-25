La mitad de las mujeres encuestadas por la Veeduría aseguran haber sufrido acoso callejero en Bogotá

Bogotá

Desde la Veeduría Distrital explicaron los resultado de la encuesta en la que se destaca que, el 52 % de las mujeres encuestadas (1.505) reportó haber vivido acoso sexual en el espacio público en el último año. En total, el 43 % de las personas encuestadas afirmó haber sido víctima de acoso sexual, mientras que el 41 % no lo ha vivido y un 16 % no está seguro.

Los datos ciudadanos recogidos por la Veeduría Distrital confirman que las mujeres son las más afectadas. El 90 % de las víctimas identificadas son mujeres, y más de la mitad (54 %) corresponde a niñas, adolescentes y jóvenes.

“Las cifras evidencian que niñas, jóvenes y adultas continúan siendo las principales víctimas. Como Veeduría, reafirmamos nuestro compromiso, de acompañar, vigilar y exigir mejores garantías para las mujeres”, recalcó la Veedora Distrital, Adriana Herrera Beltrán.

Las diferencias por género siguen siendo profundas. La encuesta de la Veeduría Distrital muestra que, en 2025, el 52 % de las mujeres afirma haber vivido acoso sexual en el transporte o espacio público, frente a un 16 % de los hombres. Mientras que el 72 % de los hombres dicen no haber vivido acoso sexual, entre las mujeres esta cifra es del 32 %.

Percepción de Seguridad en el transporte público

Por su parte, la percepción de inseguridad en el transporte público aumentó. Según los mismos resultados, en 2022, el 67 % de las mujeres encuestadas se sentía insegura y muy insegura al usar transporte público; en 2025 este porcentaje ascendió a un 72% de las encuestadas, un incremento de cinco puntos porcentuales.

A esto se suma una doble barrera que agrava este problema; la mayoría de ciudadanía no conoce los canales de denuncia y, entre los que han vivido el acoso sexual callejero, la gran mayoría no lo reporta. Solo el 28 % de los encuestados sabe dónde denunciar y apenas el 8 % ha formalizado una denuncia.

¿Por que no se denuncian a tiempo los casos de abuso callejero?

Las razones más frecuentes para no denunciar incluyen no saber que podían hacerlo (23 %), miedo (6 %), normalización de estas agresiones (6 %) y la vergüenza (3 %).

Sumado a esto, la Veeduría Distrital llama la atención que, entre enero y septiembre de 2025, los casos de violencia intrafamiliar contra mujeres aumentaron un 22 %, respecto al mismo periodo en 2024, mostrando una tendencia creciente de este fenómeno en la ciudad y pronunciado en las mujeres adultas. Así mismo, los casos de lesiones personales contra las mujeres aumentaron un 8 %, respecto al mismo periodo en 2024, y los casos de delitos sexuales contra las mujeres representan el 51 % del total de casos reportados en la ciudad hasta septiembre de 2025.

Cabe anotar que estos resultados son menores respecto al 2022, cuando la Veeduría Distrital encontró que el 83 % de mujeres encuestadas reportaron haber sido víctimas de acoso, de acuerdo con la medición realizada exclusivamente a mujeres (3.089) en ese año.