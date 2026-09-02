Pico y placa en Bogotá septiembre 2026: así operará la medida durante todo el mes

Pico y placa en Bogotá, imagen de referencia. Foto: Getty Images. Texto realizado por Caracol Radio.

Bogotá, así como muchas otras ciudades en el mundo, ha implementado medidas como el pico y placa para mitigar los impactos del tránsito en la sociedad no solo viales, sino también, por ejemplo, ambientales.

Ahora, desde enero de 2023, el pico y placa en la capital del país funciona bajo el modelo de placas pares e impares, que consiste en que los vehículos particulares solo pueden circular en días alternos, según el último dígito de su placa.

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Esta medida, entonces, rige de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, y tiene algunas excepciones para vehículos eléctricos, híbridos, de transporte escolar y de personas con discapacidad, entre otros. Según la Secretaría de Movilidad, el objetivo del pico y placa es mejorar la movilidad, incentivar el uso del transporte público y fomentar la cultura ciudadana.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá de manera general?

Los días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: Mientras que los días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

En esta línea, le contamos cuál será el pico y placa para la tercera semana de abril, es decir, del 13 al 17 de abril, es decir, los días hábiles de ese periodo.

Así será el pico y placa en Bogotá todo el mes de setiembre

Por medio de su página web, Alcaldía de Bogotá dio a conocer cómo funcionará la medida de pico y placa para el mes de septiembre 2026.

Ahora, antes, cabe recordar que durante septiembre no hay puentes festivos, por lo que este mes no se implementará la medida del pico y placa regional.

Adicionalmente, en el listado no se consideran los fines de semana, pues estos días no aplican para la medida.

Martes, 1 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles, 2 de septiembre : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves, 3 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes, 4 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa semana del 7 al 13 de septiembre

Lunes, 7 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes, 8 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles, 9 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves, 10 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes, 11 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa semana del 14 al 20 de septiembre

Lunes, 14 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes, 15 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles, 16 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves, 17 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes, 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa semana del 21 al 27 de septiembre

Lunes, 21 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes, 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles, 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves, 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes, 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

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Pico y placa semana del 28 al 30 de septiembre

Lunes, 28 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes, 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles, 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa septiembre 2026:

Pico y placa septiembre 2026. Foto: realizada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Ampliar Pico y placa septiembre 2026. Foto: realizada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Cerrar

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