Golpe a la estructura criminal ‘Los Buitres’ en Bogotá

La Policía de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades distritales, capturó a seis presuntos integrantes de la estructura criminal ‘Los Buitres’, señalada de cometer hurtos violentos de vehículos de alta gama en diferentes localidades de la ciudad.

Seis integrantes de la organización fueron judicializados luego de que un juez les impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de concierto para delinquir, hurto y secuestro simple.

De acuerdo con las autoridades, la investigación, que se extendió durante cinco meses y estuvo liderada por el GAULA, permitió esclarecer, entre otros hechos, el hurto de una camioneta ocurrido el pasado 6 de abril en la localidad de Suba.

En ese caso, los delincuentes habrían despojado violentamente al propietario del vehículo y emprendieron la huida con una niña de 7 años que se encontraba en el interior de la camioneta. La menor fue localizada y rescatada esa misma noche, para posteriormente ser entregada a sus padres. El automotor también fue recuperado.

“secuestrar a una niña es de los delitos más graves que hay”, afirmó Carlos Fernando Galán.

Para identificar y capturar a los señalados integrantes de ‘Los Buitres’, los uniformados realizaron cuatro diligencias de allanamiento en los barrios Porvenir y Parques de Bogotá, en la localidad de Bosa, y en el barrio Muzú, en Puente Aranda.

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Así operaba ‘Los Buitres’ en Bogotá

Según indagaciones, los presuntos sujetos de esta de esta banda realizaban labores de observación y seguimiento a sus potenciales víctimas antes de ejecutar los atracos.

Identificaban sus rutinas, lugares de residencia y desplazamientos. Tras ello, utilizando presuntamente armas de fuego, interceptaban a las víctimas, las intimidaban y, en algunos casos, las retenían temporalmente para apoderarse de sus carros.

Las camionetas de alta gama serían trasladadas posteriormente a parqueaderos clandestinos, bodegas e inmuebles utilizados como centros de acopio. En estos, se modificaban sus sistemas de identificación para facilitar su comercialización ilegal.

Algunos de los vehículos eran enviados posteriormente hacia Norte de Santander, mientras que otros serían destinados al negocio ilegal de autopartes.

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¿Quiénes son los seis capturados?

Entre los arrestados se encuentran alias ‘Homero’, señalado como cabecilla de la organización; alias ‘Costeño’, quien presuntamente cumplía funciones de coordinación; y alias ‘El Flaco’, juzgado por participar directamente en algunos de los hurtos.

Por su parte, el secretario distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, aseguró que alias ‘Homero’ no solo estaría relacionado con el secuestro de la niña, sino que también habría instrumentalizado a menores de edad para cometer delitos.

Durante los procedimientos fueron incautados tres computadores, seis dispositivos móviles y munición.

De acuerdo con la Policía, la operación permitió afectar las rentas criminales de este grupo delictivo en aproximadamente $200 millones mensuales.