¿Irán lanzó un dron hacia aguas de Florida, Estados Unidos?

Pescadores de Florida encontraron un dron similar a los Shahed-136 que utiliza Irán en Oriente Medio. (Foto: Cortesía Hot Spots Charters)

Pescadores en Florida hallaron un dron similar a los Shahed-136 utilizados por Irán, por lo que medios especializados apuntan a que podría tratarse de un clon desarrollado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En Pensacola, ciudad conocida por los pargos rojos, huachinangos y truchas, los pescadores de Hot Spots Charters encontraron el dispositivo aéreo que el sitio TWZ, especializado en información de la industria de defensa, describió como un posible modelo FLM 136, desarrollado en Estados Unidos para parecerse a las unidades iraníes.

“¡Gran jornada de 6 horas hoy con este equipo! Si alguien está buscando su dron, ¡por favor llame a Hot Spots!”, escribió el capitán Daniel Arsenault en la página de Facebook de Hot Spots Charters con una imagen del aparato junto a un grupo de pescadores y sus pescados.

Le interesa: Irán y Estados Unidos amenazan con represalias a quienes apoyen al ‘bando contrario’

El hallazgo coincidió con la noticia de un dron que se perdió en la Base Eglin de la Fuerza Aérea, en el noroeste de Florida, aunque un vocero del sitio militar no detalló a TWZ si se trataba del mismo aparato perdido.

Los integrantes de Hot Spots Charters indicaron que las autoridades se llevaron el dispositivo.

“Las camionetas SUV negras vinieron a recoger su dron, ¡todo bien!”, escribieron en Facebook. También los pescadores contaron a la prensa local que hallaron el aparato mientras flotaba en el mar.

Los drones, fabricados por la empresa Spektreworks, con sede en Arizona, tienen casi 3 metros de largo y pesan más de 30 kilogramos.

Lea también: Interpol prepara incorporación de Inteligencia Artificial para combatir el terrorismo

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció en febrero la meta de conseguir 300.000 drones para 2027, con un costo de 2.300 a 5.000 dólares por cada uno, mientras que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en 2025 para ‘Desatar el dominio estadounidense en drones’, con medidas para acelerar su producción.