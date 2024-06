Mercenario colombiano: Ucrania nos mintió y nos abandonó, me rendí porque no quería morir

Por medio de sus canales de difusión, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó un vídeo en el que muestra a un mercenario colombiano que se rindió ante sus tropas en el Donbass. El colombiano es identificado como Miguel Ángel Cárdenas Montilla de 33 años y originario de Cali (Valle del Cauca).

Pasaporte de Miguel Ángel Cárdenas Montilla, el mercenario colombiano que se rindió ante las fuerzas rusas. (Foto: Caracol Radio / Ministerio de Defensa de Rusia) Ampliar

A lo largo del vídeo de unos 7 minutos, Cárdenas revela a las autoridades rusas cómo fue reclutado, qué entrenamiento recibió, qué órdenes le dieron, dónde fue desplegado, qué ocurrió en territorio, sus críticas a las autoridades ucranianas y su mensaje a otros expolicías y exmilitares colombianos.

Reclutado por TikTok

Cuando las autoridades rusas le preguntan a Cárdenas cómo llegó a ser parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el colombiano confirma que revisando la red social TikTok encontró que había llamados, publicaciones y propuestas a cualquier persona que quisiera obtener más ingresos a cambio de cumplir tareas a favor del ejército ucraniano durante la guerra con Rusia.

Para enlistarse sólo hacía falta conseguir el dinero para viajar a Ucrania.

“Cuando llegué no nos hicieron nada de contrato y estuve en el batallón 204 y de ahí salí a la brigada militar 59. Presté el servicio militar en la Policía de Colombia pero nunca tuve experiencia militar de combate”, agrega Cárdenas.

Este es uno de los múltiples vídeos que se difunden en TikTok hablando sobre los beneficios económicos que trae ser mercenario para Ucrania:

Entrenamiento express

El colombiano explica que una vez entre las tropas ucranianas recibió un entrenamiento basado en “instrucciones de polígono y avanzadas rutinarias. El entrenamiento fue de menos de una semana. Faltaban menos de 8 días para emprender una misión de combate y solo vimos como era disparar en un campo de entrenamiento, como lanzar granadas y algo base que era cómo hacer una avanzada u ofensiva”.

Jornadas de entrenamiento de voluntarios en Ucrania. (Foto: GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images) / GENYA SAVILOV Ampliar

El ex policía confirma que Ucrania dota a todos los mercenarios de “uniforme, chaleco, arma de variación AK, casco, guantes y un sombrero”.

La traición de Ucrania

Cardenas indica que más allá de los entrenamientos, con los ucranianos no se tenía mucho contacto “solamente lo de la comida, recibiamos los alimentos y luego nos ‘guardaban’ en una especie de sótano y de ahí no nos dejaban salir porque decían que había drones”.

“La verdad, ellos hablaban duro pero no les entendía nada”, agrega el expolicía quien detalló que las órdenes que recibieron junto a otros 8 colombianos fue de ir a cuidar un edificio, sin embargo, resultaron ubicados en la región del Donbass, es decir, en el frente de batalla.

“Llegamos aquí con un sueño de mentiras (...) eramos 9 colombianos, ahora están muertos”, lamenta Cárdenas quien describe que al momento de ser atacados por las fuerzas rusas dejó todos sus implementos en el edificio que debían cuidar.

Rendirse para vivir

“Yo me rendí ante el ejército de Rusia puesto que no quería fallecer igual que mis otros compañeros. Me di cuenta que Ucrania en ese punto nos mintió porque nos dijo que íbamos solamente a cuidar y nos terminaron fue acribillando”, explica Miguel Ángel.

Edificios civiles ubicados en el Donbass (Ucrania) destruidos tras el avance de la ofensiva rusa. (Foto: Jose Colon/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar

“Llega un momento en el que, la verdad pensé ‘mi familia me espera’, tengo 4 hijos” agrega el expolicia. Cuando el oficial ruso le pregunta al colombiano si comprende que las autoridades ucranianas lo utilizaron como carne de cañón, Cárdenas dice que “sí 100%”.

El expolicía envía un mensaje a su familia diciendo que “si es la última vez: a mis hijos los amo mucho, a mi esposa también, me gustaría verlos crecer”.

El trato ruso

“El día que me entregué, pues obviamente me amarraron y lo entiendo porque los rusos tenían miedo. Luego comencé a explicarles todo y cuando me comenzaron a entender me trataron muy bien, no lo voy a negar: me colocaron una manta en el suelo, me trajeron una chaqueta, me dieron comida, me dieron agua”, indica el mercenario.

Cárdenas agrega que luego de los primeros días de captura “lo trasladaron a un cuarto donde estaban ellos y donde podía recostarme aunque eso sí, esposado, amarrado y así me trasladaron a varias partes con la cara tapada y en la base que me quedé también me dieron comida, me atendieron bien, tenía donde dormir y a donde llegué hoy donde también me han brindado la comida”.

“No sean mercenarios”

Cuando el oficial le pregunta al mercenario que si volvería a luchar por Ucrania si pudiera retroceder el tiempo, el expolicia dice que no lo haría porque “prefiero estar con mi familia que son todo en mi vida”. Cárdenas agrega que las personas que lo contactaron por TikTok y las promesas hechas durante el reclutamiento nunca se cumplieron. “Ni tan siquiera me pagaron, ni el primer sueldo”, lamenta.

Soldado prorruso junto al cuerpo de un mercenario extranjero muerto junto a un edificio en Uglegorsk, Ucrania. (Foto: Pierre Crom/Getty Images) / Pierre Crom Ampliar

El expolicía hace un llamado a otros miembros retirados de las fuerzas colombianas y les aconseja “que no vengan porque la experiencia que me ocurrió a mi no se la deseo a otro más, por querer de pronto generar un ingreso más terminaron mis compañeros muertos, nos dejaron solos, nunca nos respaldaron”.

Detener el respaldo a la guerra

En el cierre de su mensaje, Cárdenas dice que en vez de estar armando más a algún bando se debería buscar puntos de acuerdo y “tratar de realizar el diálogo, llevar las cosas bien, tratar que más gente inocente no muera, que no queden padres sin hijos o hijos sin padres, sin esposos, sin esposas”.