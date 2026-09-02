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02 sep 2026 Actualizado 00:32

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Internacional

Principal aeropuerto internacional de Venezuela reactivó operaciones a 25% tras doble terremoto

El reinicio de las actividades en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar es a través de terminales temporales que funcionarán hasta finales de año e, incluso, a principios del año que viene.

Principal aeropuerto internacional de Venezuela reactivó operaciones a 25% tras doble terremoto. Foto representativa

Principal aeropuerto internacional de Venezuela reactivó operaciones a 25% tras doble terremoto. Foto representativa

Principal aeropuerto internacional de Venezuela reactivó operaciones a 25% tras doble terremoto. Foto representativa

Gabriela González

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Este 1 de septiembre comenzaron las operaciones en los terminales temporales dispuestos alrededor del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el principal de Venezuela, que quedó afectado a raíz del doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

Según informó el ministro de Transporte venezolano, Francisco Garcés, este martes volaron 11 aerolíneas: cuatro con destinos internacionales –Copa Airlines; Air Europa; Global X/Laser y Conviasa– y siete aerolíneas nacionales.

El ministro Garcés también indicó que los terminales temporales funcionarán hasta finales de año mientras continúan las reparaciones en el aeropuerto, si bien no puede dar una fecha exacta de reapertura.

Sin embargo, se estima que incluso puedan seguir a inicio del próximo año.

También señaló que están a 25% de la operatividad del aeropuerto preterremoto y que esperan llegar a un 40% a finales de año.

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