Mercenario nacido en Puerto Boyacá capturado por Rusia denunció que fue engañado para ir a Ucrania

Tunja

El portal RT reveló una entrevista con el mercenario colombiano oriundo de Puerto Boyacá, William Andrés Gallego Orozco donde da a conocer que él se fue detrás de una oportunidad laboral, pero para realizar labores de cocina.

“La promesa que me hicieron fue que yo venía a cocinar, que yo iba a ser chef. Usted va a cocinar, no a la guerra, por eso yo no tenía miedo. Cuando me enviaron a misión, sí, tuve miedo”.

Luego reconoció que ya le habían advertido el riesgo de aceptar esas ofertas laborales.

“Uno no cree las cosas hasta que no las ve siempre decían muchas personas y hubo una persona que antes de yo venirme me dijo, no se vaya, que eso por allá es malo y a usted no le van a cumplir lo que le están diciendo y yo no le hice caso”.

Finalmente advirtió que en los campos de entrenamiento del a ejército de Ucrania en guerra con Rusia desde febrero de 2022, hay en estos momentos miles de mercenarios.

“Hay 5, 6, 7, 20, 20.000 en entrenamiento”.

El joven colombiano nacido en Puerto Boyacá y no mayor de 25 años fue capturado el 26 de abril en una zona en disputa con Ucrania.