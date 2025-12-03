Política

Se aprobó en último debate el proyecto de ley que prohíbe el reclutamiento y uso de mercenarios

La Cámara de Representantes aprobó con 94 votos a favor y 17 en contra el proyecto de ley que permite a Colombia unirse a la Convención Internacional contra el Reclutamiento.

Imagen de referncia mercenarios. Foto: by Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images

La Cámara de Representantes aprobó con 94 votos a favor y 17 en contra el proyecto de ley que permite a Colombia unirse a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

Con esta votación, la iniciativa supera su último debate y queda lista para sanción presidencial.

¿Qué significa esta ley?

La norma busca que Colombia tenga herramientas claras para:

  • Evitar que colombianos sean engañados y llevados a pelear a guerras en otros países.
  • Evitar la entrada de combatientes extranjeros al territorio nacional.
  • Castigar el reclutamiento o financiamiento de mercenarios, que son personas que participan en conflictos armados en otros países a cambio de dinero.
  • Cooperar con otros gobiernos en investigaciones y procesos relacionados con estas actividades.

¿Que dijo el ministro de Defensa?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldó la aprobación y explicó que la ley “permite evitar el reclutamiento, el entrenamiento, el financiamiento y la utilización de mercenarios”.

También señaló tres razones por las que el país se beneficia:

  1. Evita que personas extranjeras entren a pelear en Colombia.“No aceptaríamos combatientes de otros países en zonas como el Cauca”, aseguró.
  2. Impide que militares colombianos entrenados se vayan a guerras ajenas.Según Sánchez, el país pierde personal valioso que termina combatiendo en el exterior por ofertas económicas.
  3. Previene tragedias humanas.Recordó que colombianos han muerto en conflictos como el de Rusia y Ucrania, a veces sin posibilidades de ser repatriados:“He hablado con familias que han vivido ese dolor”.

El ministro aclaró que esto no afecta a quienes viajan legalmente a trabajar como asesores en seguridad, médicos o profesionales en otras áreas. “La norma solo aplica a quienes participan directamente en hostilidades”, sostuvo.

