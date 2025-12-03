Se aprobó en último debate el proyecto de ley que prohíbe el reclutamiento y uso de mercenarios

La Cámara de Representantes aprobó con 94 votos a favor y 17 en contra el proyecto de ley que permite a Colombia unirse a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

Con esta votación, la iniciativa supera su último debate y queda lista para sanción presidencial.

¿Qué significa esta ley?

La norma busca que Colombia tenga herramientas claras para:

Evitar que colombianos sean engañados y llevados a pelear a guerras en otros países.

Evitar la entrada de combatientes extranjeros al territorio nacional.

Castigar el reclutamiento o financiamiento de mercenarios, que son personas que participan en conflictos armados en otros países a cambio de dinero.

Cooperar con otros gobiernos en investigaciones y procesos relacionados con estas actividades.

¿Que dijo el ministro de Defensa?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldó la aprobación y explicó que la ley “permite evitar el reclutamiento, el entrenamiento, el financiamiento y la utilización de mercenarios”.

También señaló tres razones por las que el país se beneficia:

Evita que personas extranjeras entren a pelear en Colombia.“No aceptaríamos combatientes de otros países en zonas como el Cauca”, aseguró. Impide que militares colombianos entrenados se vayan a guerras ajenas.Según Sánchez, el país pierde personal valioso que termina combatiendo en el exterior por ofertas económicas. Previene tragedias humanas.Recordó que colombianos han muerto en conflictos como el de Rusia y Ucrania, a veces sin posibilidades de ser repatriados:“He hablado con familias que han vivido ese dolor”.

El ministro aclaró que esto no afecta a quienes viajan legalmente a trabajar como asesores en seguridad, médicos o profesionales en otras áreas. “La norma solo aplica a quienes participan directamente en hostilidades”, sostuvo.