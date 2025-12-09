Gobierno Trump incluye 7 personas y empresas colombianas a la Lista Clinton por guerra en Sudán

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones a cuatro personas y cuatro entidades por “su papel en el fomento de la guerra civil en Sudán, un conflicto que ha provocado la peor crisis humanitaria actual del mundo”.

Se resalta que esta red transnacional está compuesta principalmente por ciudadanos y empresas colombianas y que se dedica a “reclutar a exmilitares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños, para luchar en el grupo paramilitar sudanés conocido como las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)”.

Colombianos, gasolina del conflicto

La OFAC señala que desde el inicio del conflicto en abril de 2023, las RSF y sus milicias aliadas han atacado repetidamente a la población civil, asesinando sistemáticamente a hombres y niños, incluso bebés, y agrediendo deliberadamente a mujeres y niñas mediante violaciones y otras formas de violencia sexual.

“Con el apoyo de combatientes colombianos, las RSF capturaron El Fasher el 26 de octubre de 2025, tras un asedio de 18 meses, y posteriormente cometieron masacres de civiles, torturas étnicas y violencia sexual. El 7 de enero de 2025, el Departamento de Estado anunció su determinación de que miembros de las RSF cometieron genocidio”, resalta la OFAC.

Bajo este panorama, el Departamento del Tesoro advierte que “la guerra civil en Sudán amenaza con desestabilizar la región y convertir al país en un refugio para quienes amenazan a Estados Unidos. Estados Unidos insta nuevamente a los actores externos a que cesen el apoyo financiero y militar a las partes beligerantes”.

Los sancionados

La lista de ocho sancionados incluye 7 nombres colombianos y uno de Panamá:

La Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), con sede en Bogotá.

(A4SI), con sede en Bogotá. Global Staffing SA también conocida como Talent Bridge SA de Panamá.

también conocida como Talent Bridge SA de Panamá. Maine Global Corp SAS con sede en Bogotá.

con sede en Bogotá. Comercializadora San Bendito.

Álvaro Andrés Quijano Becerra: colombiano y exmilitar y cofundador de A4SI

colombiano y exmilitar y cofundador de A4SI Claudia Viviana Oliveros Forero : colombiana, propietaria y gerente de A4SI.

: colombiana, propietaria y gerente de A4SI. Mateo Andrés Duque Botero , colombiano y director de Maine Global Corp SAS.

, colombiano y director de Maine Global Corp SAS. Mónica Muñoz Ucros, colombiana y gerente suplente de Maine Global Corp y gerente de Comercializadora San Bendito.

Así funciona la red trasnacional

La OFAC revela que “Álvaro Andrés Quijano Becerra (Quijano), con doble nacionalidad colombo-italiana, es un militar colombiano retirado radicado en los Emiratos Árabes Unidos que desempeña un papel central en el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en Sudán”.

“Quijano, exsocio del Cártel de Notre del Valle, con sede en Colombia, cuenta con el apoyo de una red de socios y empresas especializadas en el reclutamiento de combatientes y la facilitación del movimiento de fondos relacionados con su despliegue”, agrega.

Según la Oficina, en Colombia, la Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), con sede en Bogotá, es el principal nodo de reclutamiento, habiendo participado en campañas a través de su sitio web, chats grupales y reuniones informales para cubrir puestos, incluyendo operadores de drones, francotiradores y traductores.

A4SI recurre a Global Staffing SA (Global Staffing), con sede en Panamá, ahora Talent Bridge, SA, para minimizar su exposición legal y ocultar los vínculos entre A4SI y la empresa que contrata a los combatientes colombianos. En concreto, Global Staffing firma contratos y recibe fondos en nombre de A4SI. Sin embargo, los vínculos de Global Staffing con A4SI son más profundos. El sitio web de Global Staffing no solo es idéntico al de A4SI, sino que Oliveros, propietario y gerente de A4SI, fue hasta hace poco presidente y tesorero de Global Staffing y sigue afiliado a la empresa como suscriptor.

Maine Global Corp SAS es una agencia de empleo que administra y desembolsa fondos para Global Staffing y la empresa que contrató a los colombianos, con el apoyo de empresas estadounidenses asociadas con Duque. Esto incluye el procesamiento de los pagos de nómina de los combatientes colombianos y la intermediación cambiaria, convirtiendo euros y pesos colombianos a dólares estadounidenses.

En 2024 y 2025, empresas estadounidenses asociadas con Duque realizaron numerosas transferencias bancarias, por un total de millones de dólares estadounidenses, con Maine Global Corp, Global Staffing y la empresa que contrató a los combatientes colombianos.

Maine Global Corp y Comercializadora San Bendito (San Bendito) realizaron transferencias bancarias con una empresa estadounidense asociada con Duque.

¿Qué implican estas sanciones?

Como parte de la inclusión en la Lista Clinton, “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados”.

“Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada. A menos que estén autorizados por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentos, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en bienes de personas bloqueadas”.

La OFAC advierte que el incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros.