Delcy Rodríguez se reúne con agencias internacionales antes de la Asamblea de la ONU

La presidenta encargada de Venezuela se ha reunido con directivos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. (Foto: Cortesía )

La presidenta interina de Venezuela se reunió con directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otros organismos multilaterales, en el marco de su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, informó la televisora estatal.

Delcy Rodríguez asumió el poder en enero tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

Desde entonces gobierna bajo las directrices de Washington y ha restablecido progresivamente las relaciones de Venezuela con gobiernos, empresas y organismos internacionales tras un prolongado aislamiento.

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Venezuela reanudó sus vínculos con el FMI y el Banco Mundial (BM) en abril y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en junio.

La televisora estatal VTV mostró imágenes de reuniones de la mandataria con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el presidente del BM, Ajay Banga, y el del BID, Ilan Goldfajn.

El gobierno venezolano no ha ofrecido detalles sobre estos encuentros.

Búsqueda de fondos

Venezuela accedió en julio a 346 millones de dólares, de los casi 5.100 millones de dólares de sus reservas en el FMI, dirigidos a un plan de reconstrucción de las zonas afectadas por los letales sismos consecutivos que azotaron al país el 24 de junio.

El gobierno de Rodríguez intenta acceder a los fondos restantes, bloqueados desde que el FMI dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

Esta tanda de reuniones se convierte en la previa de la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea de la ONU desde 2018.

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Rodríguez dijo en redes sociales que viajó a Nueva York “con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones”.

Las autoridades no han hecho pública la agenda ni las reuniones de la presidenta, pero Washington ya anunció una reunión entre Rodríguez y Donald Trump este martes.

Caracas no ha confirmado el encuentro.

El gobierno venezolano celebra la participación de Rodríguez en la Asamblea de la ONU.

“Recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta”, resalta un video publicado por el Ministerio de Comunicación previo al viaje de Rodríguez.