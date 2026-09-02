Nicolás Maduro Guerra dio detalles sobre polémicas fotos de su padre: “No tenía ánimo de tomársela”

Captura de pantalla tomada de la cuenta oficial en instagram del diputado Nicolás Maduro Guerra @maduroguerra que muestra al depuesto mandatario Nicolás Maduro. Foto EFE

Nicolás Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela e hijo del expresidente Nicolás Maduro, publicó un video este 1 de septiembre para dar detalles de las polémicas fotos publicadas este fin de semana de su padre en el centro de reclusión en Nueva York.

Según usuarios en redes sociales, estas fotos habrían sido generadas con inteligencia artificial. Sin embargo, Maduro Guerra aseguró que la foto efectivamente habría sido tomada el 25 de junio, un día después del doble terremoto, “a eso de las 6:00 de la tarde”, por “una persona que toma fotos y él (Maduro) estaba frente al televisor”.

“Estaba muy conmocionado, estaba muy afligido, muy pendiente”, agregó

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También reveló que su padre llamó a sus familiares el día del doble terremoto “casi cuatro o cinco veces, muy pendiente de la situación, preguntando cosas: ¿cómo estaba La Guaira?, y etcétera”.

“Él no tenía el ánimo de tomarse la foto. La persona que la capturó insistió: ‘Por favor, venga, tómesela que esta foto usted va a poder enviarla después’”, relató el diputado.

“Efectivamente, las dos fotos se las dan impresas y él las envió por correo postal el 13 de julio. Nos llegó a una dirección en los Estados Unidos el martes, 25 de agosto. La recibimos y, bueno, a mí me enviaron una foto de la foto, la familia la pudo ver. Luego, en la semana, fuimos decidiendo cómo, de qué manera y con qué mensaje era mejor transmitir esta foto al pueblo, al público, al mundo”, contó.

Posteriormente, Maduro Guerra contó que el viernes 28 de agosto, después de haberle pedido que redactara un mensaje, “él llamó y nos dictó el mensaje con el que fue publicada la foto este domingo (30 de agosto)”. También sostuvo que siguen “luchando” por la liberación pronta de su padre y su madre, Cilia Flores.

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“Espero que podamos seguir teniendo, en el nombre de Dios, buenas noticias. Estamos aferrados (…) a la esperanza de que pronto los veremos libres”, concluyó.

Hasta el momento, ninguna autoridad penitenciaria de Estados Unidos se ha pronunciado para confirmar o negar la veracidad de estas imágenes.

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