Estados Unidos sanciona red que recluta exsoldados colombianos como mercenarios: ¿qué empresas son?

Los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros por reclutar ex-soldados colombianos para enviarlos a guerras en el extranjero son todos ciudadanos colombianos con empresas constituidas en el país.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a cinco personas y empresas que están involucradas en una red de reclutamiento de ex personal militar colombiano que es enviado a Sudán para mantener la guerra.

Según la OFAC, esta red “ha alimentado el conflicto, que ha dado lugar a una de las peores crisis humanitarias y hambrunas del mundo (...) creando condiciones para que grupos terroristas se expandan y amenazando la paz y seguridad regionales e internacionales”.

Rebeldes miembros del Ejército de Liberación Sudanesa en el Darfur. (Foto: Lynsey Addario/Getty Images Reportage) / Lynsey Addario Ampliar Rebeldes miembros del Ejército de Liberación Sudanesa en el Darfur. (Foto: Lynsey Addario/Getty Images Reportage) / Lynsey Addario Cerrar

Los sancionados

Las personas sancionadas por la OFAC son:

Álvaro Andrés Quijano Becerra - exoficial militar colombiano retirado.

- exoficial militar colombiano retirado. Claudia Viviana Oliveros Forero - esposa de Quijano Becerra.

- esposa de Quijano Becerra. José Libardo Quijano Torres -gerente nominal de Fénix Human Resources

-gerente nominal de Fénix Human Resources José Oscar García Batte - ex coronel del Ejército colombiano y propietario de Global Qowa Al-Basheria.

- ex coronel del Ejército colombiano y propietario de Global Qowa Al-Basheria. Omar Fernando García Batte - Gerente legal de Global Qowa Al- Basheria.

La sanción recae sobre estas personas y las compañías que fundan o representan.

¿Cómo operan?

La OFAC revela que la red de reclutamiento fue “actualizada” pues en 2025 Quijano Becerra fundó la empresa Agencia de Servicios Internacionales (A4SI) como nodo central de reclutamiento y que se enlazaba con la empresa panameña Global Staffing SA para contratar a los ex soldados.

Dado que A4SI y Global Staffing fueron sancionadas por Estados Unidos, Quijano Becerra y Oliveros Forero fundaron Fénix Human Resources SA.

Ante la nueva empresa fundada por Quijano y Oliveros, Global Staffing, cambió su nombre a Talent Bridge SA.

En contexto: Gobierno Trump incluye 7 personas y empresas colombianas a la Lista Clinton por guerra en Sudán

Fenix Human Resources se identifica como agencia de empleo y también coordina el reclutamiento de exsoldados para “servicios de seguridad” junto con la empresa Global Qowa Al-Basheria.

¿Cómo se mueven los mercenarios?

A finales de 2025, el gobierno sudanés presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que entrega pruebas de una intervención extranjera para mantener la guerra en el país.

En el documento se explica que los mercenarios son trasladados en avión desde los Emiratos Árabes Unidos a Somalia y luego a Bengasi (Libia), con la ayuda de oficiales aliados del general Khalifa Haftar, antes de ser trasladados por tierra a través de Chad hasta Sudán.

Miembros de grupos paramilitares sudaneses en la región del Darfur. (Foto: Scott Nelson/Getty Images) / Scott Nelson Ampliar Miembros de grupos paramilitares sudaneses en la región del Darfur. (Foto: Scott Nelson/Getty Images) / Scott Nelson Cerrar

Según la denuncia, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, aviones coordinados por Emiratos Árabes Unidos realizaron 248 vuelos para llevar mercenarios y equipo militar a zonas controladas por las Fuerzas de Seguridad Revolucionarias (RSF), como Nyala, El Fasher y Hamrat al-Sheikh.

Crímenes cometidos por colombianos en Sudán

Entre las pruebas que se incluyen en el informe, se acusa a los mercenarios de utilizar armas prohibidas y de entrenar niños como soldados.

Le interesa: Rusia condena a dos colombianos a 13 años de cárcel por ser mercenarios en Ucrania

También se hace referencia a una orden operativa de 18 páginas, fechada el 1 de diciembre de 2024, que supuestamente especifica el uso de municiones de fósforo blanco por parte del batallón “Lobos del Desierto” en El Fasher.

Según el derecho internacional humanitario, el uso de estas armas incendiarias en zonas civiles está prohibido.

Tres años de guerra

En tres años de guerra, el Ejercito de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) han sufrido un desgaste que ha provocado un estancamiento de los frentes de combate, un escenario que reduce las probabilidades de una victoria militar total de cualquiera de las partes y forzaría una solución negociada.

Lea también: Sudán presenta denuncia formal ante la ONU por presencia de mercenarios colombianos en el país

El 15 de abril de 2023, los paramilitares tomaron Jartum y amplias zonas del centro y el oeste de Sudán ante el descalabro del Ejército, que no pudo recuperar la capital de Sudán hasta marzo de 2025 para darle un giro a una guerra que, desde entonces, ha estado estancada en gran parte del país a excepción de algunas regiones del oeste.

Sudaneses recibiendo comida parte de envío de ayudas humanitarias en la región de Kongor. (Foto: Viviane Moos/CORBIS/Corbis via Getty Images) / Viviane Moos Ampliar Sudaneses recibiendo comida parte de envío de ayudas humanitarias en la región de Kongor. (Foto: Viviane Moos/CORBIS/Corbis via Getty Images) / Viviane Moos Cerrar

Estados Unidos pide una tregua

El Departamento del Tesoro indica que la administración Trump hace un llamado a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) “para que acepten e implementen una tregua humanitaria inmediata de tres meses sin condiciones previas”.

“Esta tregua facilitaría el flujo de ayuda humanitaria adicional, garantizaría la protección y el paso seguro de civiles, y crearía espacio para negociaciones continuas hacia un alto el fuego permanente”, agrega el Departamento.