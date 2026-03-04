“Le insistimos que se quedara en Colombia”: Hermano de soldado colombiano muerto en ataque en Dubái

En medio del conflicto entre Irán y las fuerzas conjuntas de Estados Unidos e Israel, varios países del Golfo Pérsico con presencia de bases estadounidenses han recibido ataques persas.

Tal es el caso de Emiratos Árabes Unidos, cuya capital, Dubái, se ha visto afectada durante la crisis de seguridad, sufriendo daños a la infraestructura y bajas en sus tropas. La seguridad emiratí depende en gran parte del servicio de mercenarios extranjeros, entre los que figuran numerosos militares colombianos.

En este contexto de violencia e incertidumbre, la familia de uno de estos colombianos, el soldado profesional Sebastián Loaiza Tobio, recibió la dura noticia de su deceso durante uno de los bombardeos iraníes. Su hermano, Álvaro José Loaiza, habló con 6AM W de Caracol Radio.

“La información que tenemos hasta el momento es que nos han dado el reporte de la baja de mi hermano. Ellos nos dicen que tenemos que ser pacientes con la situación porque es un proceso bastante demorado, en el cual se puede demorar aproximadamente hasta un mes, pero mayor información no tenemos al respecto”, contó el hermano del soldado Loaiza.

¿Qué hacía Sebastián Loaiza en Dubái?

Loaiza contó que su hermano llevaba 12 años desempeñándose como soldado independiente o “mercenario” en Emiratos Árabes Unidos. El bolivarense se desplazó a Medio Oriente, como lo hacen muchos militares colombianos, en búsqueda de mejores ingresos y una mejor vida para sus familias.

“Mi hermano fue soldado profesional y se especializó en paracaidistas, medusa, combate fluvial, rappel y una serie de cursos. Era el mejor. Ese muchacho se movía rápido”, describió el afligido familiar.

¿Cómo murió el colombiano Sebastián Loaiza?

De acuerdo con Álvaro Loaiza, la muerte de su hermano se produjo en momentos en los que su escuadrón acababa de salir de un búnker y se presentó una nueva andanada de ataques en la que terminó pereciendo.

Sebastián Loaiza Tobio vivía con su pareja, con quien tiene una hija de 10 años. Según su hermano, la última vez que se vieron, tanto la familia como su compañera sentimental le habían insistido para que se quedara en Colombia.

“Ya habíamos hablado de ese tema, le veníamos solicitando que se quedara. Él había compartido con nosotros las últimas semanas de julio, todo el mes de agosto y parte de la primera semana de septiembre. Tenía pensado ya ahorita, con el favor de Dios, quedarse, obviamente la compañera también, insistiendo, y pues lamentablemente sucede esto”, narró.

Escuche la entrevista COMPLETA:

