Papa León XIV visita Latinoamérica: así es el itinerario del sumo pontífice

El Vaticano confirmó el itinerario del papa León XIV durante su visita del 6 al 17 de noviembre a América Latina. El séptimo viaje internacional del pontífice se concentrará en los países de Argentina, Uruguay y Perú y se extenderá por 10 ciudades.

Tres días en Uruguay

La primera parada del papa León XIV será en Uruguay donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre. En este país visitará 3 ciudades: Montevideo, Paysandú y Florida.

Entre los actos programados se incluye celebrar la santa misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida coincidiendo con la peregrinación nacional que suele organizar el Episcopado uruguayo el segundo domingo de noviembre.

Será la primera visita de un Papa al país desde el viaje de san Juan Pablo II en 1988. El lema elegido para esta etapa es “Les anuncio una gran alegría”.

Logo de la visita del papa León XIV en Uruguay. (Foto: Cortesía Vaticano) Ampliar Logo de la visita del papa León XIV en Uruguay. (Foto: Cortesía Vaticano) Cerrar

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El logotipo “tiene en el centro a Cristo crucificado y resucitado, representado en la férula del Santo Padre. A ambos lados aparecen León XIV y la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay”.

Cuatro días en Argentina

Del 8 al 11 de noviembre, León XIV estará en Argentina. Allí visitará tres ciudades: Buenos Aires, Córdoba y Lujan, en estos días se plantean una serie de encuentros con distintos representantes del país, momentos de oración y espacios con comunidades locales.

Esta visita resulta significativa al ser el país del predecesor de León XIV, el papa Francisco. El sumo pontífice llega a Argentina casi 40 años después de la última visita de un Papa pues Juan Pablo II estuvo en Argentina en 1987.

El lema de esta etapa será ‘Bienvenidos todos. Vayan y anuncien’.

Logo de la visita del papa León XIV en Argentina. (Foto: Cortesía Vaticano) Ampliar Logo de la visita del papa León XIV en Argentina. (Foto: Cortesía Vaticano) Cerrar

Según explica el Vaticano, este logotipo “representa a un pueblo en el que todos son acogidos, con Cristo en el centro. Una corola formada por pequeñas figuras humanas de distintas formas, dimensiones y tonalidades expresa la diversidad reunida en una única composición. En el centro, el espacio blanco configura una cruz, signo de la centralidad de Cristo y del anuncio del Evangelio”.

Siete días en Perú

El 11 de noviembre arranca la etapa más extensa del viaje del papa León XIV. El sumo pontífice estará en Perú hasta el 17 de noviembre y durante esta semana visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

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Este punto de la visita trae un significado particular para León XIV, pues buena parte de su vida misionera y pastoral se concentró en este país. León XIV llegó como misionero agustino al país y luego se convirtió en obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

El lema de la última fase de la visita es ‘Abramos el corazón’.

Logo de la visita del papa León XIV en Perú. (Foto: Cortesía Vaticano) Ampliar Logo de la visita del papa León XIV en Perú. (Foto: Cortesía Vaticano) Cerrar

El logotipo “está enmarcado por un corazón que simboliza esta apertura a Dios, a los hermanos y al futuro. En su interior aparece el mapa del Perú, sobre el que se representa la paloma del Espíritu Santo. En el centro figura León XIV, rodeado por santa Rosa de Lima, santo Toribio de Mogrovejo, san Martín de Porres, san Francisco Solano y san Juan Macías, principales santos de la tradición peruana”.