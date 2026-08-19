Delincuentes estarían haciéndose pasar por rescatistas para saquear estructuras dañadas en Pereira

Pereira

La Policía Metropolitana de Pereira denunció que han detectado una modalidad que estarían implementando varios delincuentes que se hacen pasar como rescatistas o conocidos como “topos” con el objetivo ingresar a edificaciones que están restringidas, principalmente en el centro de la ciudad, para apoderarse de dinero, mercancías y otros elementos de valor que permanecen entre los escombros o en locales comerciales aledaños a las zonas de emergencia después del sismo.

Lo que más preocupa a las autoridades es la manera como estarían actuando estas personas. De acuerdo con la información conocida, algunos delincuentes utilizan prendas, cascos y otros elementos para aparentar ser rescatistas, voluntarios o personal autorizado, intentando confundirse con quienes legítimamente participan en la atención de la emergencia.

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Incluso, se investiga si algunos de ellos estarían argumentando la supuesta presencia de sobrevivientes dentro de las estructuras para justificar su ingreso y superar los controles establecidos alrededor de las zonas afectadas.

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, entre los lugares que podrían convertirse en objetivo de estas redes se encuentran edificaciones donde antes del terremoto funcionaban entidades bancarias, joyerías, supermercados, casinos, compraventas y establecimientos dedicados a la comercialización de teléfonos celulares, debido a la posibilidad de encontrar dinero o mercancía de alto valor.

“Buscan las formas de ingresar a través de socavones, buscan los escombros para ocultarse y hemos detectado algunos que llegan a unos socavones donde específicamente están las cajas fuertes”, señaló el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Frente a esta situación, la Policía dispuso de un grupo operativo e investigativo especial para identificar a las personas que estarían detrás de estos hechos y determinar si se trata de redes organizadas que están recorriendo las zonas afectadas.

Las autoridades también reforzarán los controles de acceso a las estructuras colapsadas, no solo por el riesgo que todavía representan algunas edificaciones, sino para evitar que personas ajenas a los organismos autorizados aprovechen la emergencia para cometer delitos.

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La alerta se presenta mientras Pereira continúa atendiendo las consecuencias del terremoto y numerosos sectores permanecen restringidos por riesgo estructural, escenario que obliga a mantener controles permanentes para proteger tanto a las familias damnificadas como los bienes que aún permanecen dentro de los inmuebles afectados.

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