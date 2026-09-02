Alfredo Arias tras su salida del Junior: “Me voy para volver”

Alfredo Arias, director técnico uruguayo bicampeón con el Junior de Barranquilla, y quien recientemente fue destituido de su cargo, dialogó con El Morningol de AS Colombia. Arias se refirió a su salida del equipo, su deseo de volver a dirigir en Colombia y la charla que tuvo con Fabian Bustos, luego de salir de Millonarios.

Sobre su actualidad, luego de salir de su cargo, aseguró encontrarse ya mucho mejor. “Ya hoy más tranquilo y sabiendo que está todo bien, y que todo es para mejor”, comentó al respecto.

Arias destacó su paso por el Junior: “Es un paso muy importante en mi vida y dentro de la vida está la parte deportiva y futbolística que es la que me ha llevado a muchos lados. Solo tengo palabras de agradecimiento, no encuentro otras. Algunos quieren que diga palabras diferentes y entonces los aburro, porque yo estoy muy agradecido y estuve agradecido cuando estuve en Santa Fe, me fui agradecido en Medellín, y las dos veces de Cali, y estoy agradecido con este país que me da trabajo”.

“Le agradezco a quienes me contrataron y que ahora también tuvieron que tomar una decisión de sacarme, que no fue fácil para ellos, también les agradezco. Incluso estuve en la casa de don Fuad, me llamó y me quiso saludar. He leído muchos comunicados, el comunicado expresa bastante más que la salida de un técnico y esas cosas me llenan”, añadió al respecto.

El entrenador uruguayo dejó abierta la puerta para volver, en un futuro, al cuadro barranquillero: “Me voy por la misma puerta que entré, pero en el significado, hasta digo me voy para volver”.

Sobre la situación del equipo en el semestre y alguna conformidad por los títulos, explicó: “Quizás los primeros días, sí y se trabajó sobre eso. Porque yo había hecho una análisis de que hay pocos tricampeones en Colombia y más recientes, y hay pocos bicampeones, hay pocos bicampeones incluso en Europa. Nosotros hicimos ese análisis con los jugadores, los senté los hice pasar y escribir qué pensaban que hicimos para ser bicampeón. En este tercero hicimos algo parecido, pero yo les dije, ‘va a ser más difícil’. Al principio puede ser ese conformismo, pero después, al no ganar, quedar eliminados de la Copa, después de eso, fue una presión, a la presión de jugar en Junior y ganar, se sumó la presión de ser bicampeones y tener que ganar sí o sí, yo sentía eso... yo conozco los jugadores, quería ganar y se esforzaron, y la presión empezó a jugar en contra. En todos los partidos estuvimos en esa línea fina de ganar”.

Su deseo de volver a Colombia

Por su parte, sobre la posibilidad de regresar al fútbol colombiano, donde ya estuvo también en Santa Fe, Cali y Medellín, comentó: “Me voy para volver, me gustaría dirigir en Colombia, porque aparte, tengo que ser egoísta, conozco el medio, los jugadores, a los técnicos, a ustedes, ya conozco varias ciudades. El conocer te ubica y eso sí te da saber, creo que puedo seguir dirigiendo en el país”.

Su charla con Fabian Bustos

Por su parte, contó detalles sobre la llamada que tuvo con Fabian Bustos, una vez le notificaron de su salida del equipo bogotano durante este martes.

“Me llamó Bustos, apenas le comunicaron, increíblemente, porque él me había enviado un mensaje de solidaridad. Estuvimos hablando, me asombró muchísimo esa decisión, compartir con un colega y como se siente esa desazón de una noticia inesperada. Desearle lo mejor a él y su familia, es un técnico ganador en países diferentes, ojalá acá se le dé la revancha en algún momento”, manifestó al respecto.