Miguel Ángel Borja confesó que podría regresar a por lo menos dos equipos grandes de Liga Colombiana

Miguel Ángel Borja habló en exclusiva con El VBAR de AS Colombia sobre su deseo de regresar a la Selección Colombia y las posibilidades de volver al rentado local con Atlético Nacional o Junior de Barranquilla.

Es preciso recordar que el delantero colombiano fue la sensación del fútbol mexicano durante el último fin de semana, gracias a una espectacular anotación de chilena en el empate 2-2 de América de México y Chivas de Guadalajara.

Justamente sobre dicho tanto, sentenció: “Cuando uno entra en ese tipo de partidos, uno trata de meterse y mi forma fue chocando con el arquero y diciéndole que le marcaría dos goles. Salió redondo. Para mí, marcar ese gol fu algo que soñé. Cuando era niño, iba a la playa del barrio y lo intentaba, entonces hacerlo ahora después de tantos años, aunque ya me había pasado en 2016 con Nacional, fue muy bonito... Está en mi top de goles”.

Borja confesó que podría regresar a por lo menos dos equipos grandes de Liga Colombiana

Miguel Ángel Borja confesó en la charla que le gustaría regresar a la Liga Colombiana, advirtiendo que tiene las puertas abiertas en al menos dos clubes grandes del país.

“Creo que tengo dos puertas abiertas en Colombia: Nacional y Junior. Mi regreso a Colombia se dará en los tiempos de Dios y seré muy feliz”, sentenció el jugador que precisamente tuvo un destacado paso por ambas instituciones.

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Lo anterior pone de relieve lo que hicieron recientemente Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez, al firmar su vuelta al FPC. Dicha decisión, según contó Borja, “le da estatus a la Liga”, razón por la cual debería celebrarse.

“Que ellos regresen es algo muy bonito, porque le da estatus a la Liga y hace que mucha gente la vea, que pongan sus ojos. Como colombianos, debemos sentirnos orgullosos de que ellos en el final de su carrera estén pensando en jugar en Colombia”, comentó.

Incluso contó una anécdota sobre lo ocurrido: “Le había dicho a Cuadrado que regresara a Colombia y no quería; ahora que no le dije más, ahí sí regresó. Da felicidad porque cuando un sale del país y está en otro continente, uno nunca deja de ver el fútbol colombiano”.

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Borja sueña con volver a tener una oportunidad en la Selección

Finalmente, Miguel Ángel Borja se refirió al orgullo que representa hacer parte de la Selección Colombia y afirmó que espera con ansias el llamado de Néstor Lorenzo.

“Amo los colores de la Selección, de mi país. Cuando era chico, soñaba con vestir la camiseta de mi país y defenderla a muerte. Ese deseo no se ha ido... Las veces que me ha tocado vestir la camiseta de la Selección, porque cuando fui lo hice estando en un buen momento, asumí con la gran responsabilidad que eso requiere. Lo ha dicho el profe muchas veces, las puertas de la Selección están abiertas y yo nunca le diré NO a la Selección”, indicó.

Y complementó: “Este cuerpo técnico de la Selección, y estando en mi mejor momento con River, me llamó y me llevó a esa Copa América, que estuvimos muy cerca de ganar. Creo que el profe siempre que toma la decisión de llevar delanteros, lo hace pensando en que van a aportar. Yo estoy tranquilo y sigo trabajando, porque él sabe lo que le puedo aportar y en lo que le puedo ayudar. El día en que él me llame, estaré ahí. Solo queda seguir trabajando”.

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