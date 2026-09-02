Reclasificación 2026: Así está la lucha por clasificar a Libertadores y Sudamericana del próximo año / Colprensa

Concluida la octava fecha del fútbol colombiano, Atlético Nacional continúa abriendo brecha en la tabla de la Reclasificación. El equipo antioqueño cuenta con 16 puntos de diferencia sobre su principal perseguidor en dicha clasificación, América de Cali.

La Reclasificación tiene en cuenta el acumulado de puntos que hacen los equipos a lo largo del 2026, basándose en los torneos apertura y clausura, tanto su fase de Todos Contra Todos, playoffs o cuadrangulares y una eventual final.

Al final, dicha tabla termina siendo determinante para definir la gran mayoría de equipos que estarán disputando la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana del 2027, entregando al menos cinco de los ocho cupos.

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¿Cómo se definen los cupos a la Copa Libertadores?

Los campeones de Liga Colombiana (primer y segundo semestre) avanzan directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Entretanto, los dos primeros posicionados en la tabla de Reclasificación van a la segunda fase previa.

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¿Cómo se definen los cupos a la Copa Sudamericana?

Por otro lado, el campeón de la Copa Colombia y los siguientes tres equipos mejor posicionados en Reclasificación, que no tengan cupo a la Libertadores, entran de lleno a la Copa Sudamericana (todos en la misma fase).

Tabla de reclasificación en Colombia

Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 67 Copa Libertadores 2. América de Cali 51 Copa Libertadores 3. Deportes Tolima 50 Copa Sudamericana 4. Junior 46 Copa Libertadores

* 5. Once Caldas 43 Copa Sudamericana 6. Santa Fe 40 Copa Sudamericana 7. Medellín 38 // 8. Millonarios 36 // 9. Deportivo Cali 35 // 10. Águilas Doradas 35 // 11. Deportivo Pasto 35 //

*** Junior de Barranquilla no es tenido en cuenta, debido a que al ser campeón ya tiene cupo asegurado en la Copa Libertadores.