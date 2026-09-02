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02 sep 2026 Actualizado 12:35

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Liga Colombiana

Reclasificación 2026: Así está la lucha por clasificar a Libertadores y Sudamericana del próximo año

Atlético Nacional y América de Cali sumaron victorias durante la fecha 8 del presente campeonato.

Reclasificación 2026: Así está la lucha por clasificar a Libertadores y Sudamericana del próximo año / Colprensa

Reclasificación 2026: Así está la lucha por clasificar a Libertadores y Sudamericana del próximo año / Colprensa

Reclasificación 2026: Así está la lucha por clasificar a Libertadores y Sudamericana del próximo año / Colprensa
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Concluida la octava fecha del fútbol colombiano, Atlético Nacional continúa abriendo brecha en la tabla de la Reclasificación. El equipo antioqueño cuenta con 16 puntos de diferencia sobre su principal perseguidor en dicha clasificación, América de Cali.

La Reclasificación tiene en cuenta el acumulado de puntos que hacen los equipos a lo largo del 2026, basándose en los torneos apertura y clausura, tanto su fase de Todos Contra Todos, playoffs o cuadrangulares y una eventual final.

Al final, dicha tabla termina siendo determinante para definir la gran mayoría de equipos que estarán disputando la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana del 2027, entregando al menos cinco de los ocho cupos.

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¿Cómo se definen los cupos a la Copa Libertadores?

Los campeones de Liga Colombiana (primer y segundo semestre) avanzan directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Entretanto, los dos primeros posicionados en la tabla de Reclasificación van a la segunda fase previa.

Entérese de: Alfredo Arias, tras su salida de Junior: “Fuimos bicampeones y cinco partidos después ya no estoy”

¿Cómo se definen los cupos a la Copa Sudamericana?

Por otro lado, el campeón de la Copa Colombia y los siguientes tres equipos mejor posicionados en Reclasificación, que no tengan cupo a la Libertadores, entran de lleno a la Copa Sudamericana (todos en la misma fase).

Tabla de reclasificación en Colombia

Pos.EquipoPuntosTorneo
1.Atlético Nacional67Copa Libertadores
2.América de Cali51Copa Libertadores
3.Deportes Tolima50Copa Sudamericana
4.Junior46Copa Libertadores
*
5.Once Caldas43Copa Sudamericana
6.Santa Fe40Copa Sudamericana
7.Medellín38//
8.Millonarios36//
9.Deportivo Cali35//
10.Águilas Doradas35//
11.Deportivo Pasto35//

*** Junior de Barranquilla no es tenido en cuenta, debido a que al ser campeón ya tiene cupo asegurado en la Copa Libertadores.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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