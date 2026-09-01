80 kilos de amonal utilizaron los terroristas: Comandante (e) Mecuc

Cúcuta

Una unidad especial contra el terrorismo de la Fiscalía General de la Nacional e investigadores de policía judicial de la Metropolitana de Cúcuta asumieron la investigación por el atentado terrorista contra la estación de policía del municipio de Los Patios.

Las autoridades adelantan los actos urgentes para establecer como los violentos habrían planeado el hecho violento que estaba dirigido contra la fuerza pública.

El comandante de la policía metropolitana (e) coronel Jimmy Belalcázar dijo a Caracol Radio que “de manera preliminar hemos podido establecer que se habrían utilizado ochenta kilos de explosivos para cometer este acto terrorista”.

Indicó el oficial que el material fue ubicado en un vehículo Chevrolet color plata que había sido hurtado en el año 2024.Se desconoce a la fecha quien era su propietario.

Las autoridades no descartan que el recorrido del vehículo se haya originado desde la zona de frontera con Venezuela hasta el municipio de Los Patios.

Las autoridades alistan la realización de un consejo extraordinario de seguridad que será liderado por el presidente Abelardo de La Espriella, la cúpula de las fuerzas militares y las autoridades del área metropolitana de Cúcuta.