Recompensa de 50 millones ofrecen autoridades para ubicar responsables carro bomba en Los Patios

Cúcuta

Las autoridades en el departamento de Norte de Santander ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos para lograr obtener información que conduzca a ubicar a los responsables del carro bomba contra la estación de policía del municipio de Los Patios.

Se trata de avanzar en acciones de inteligencia y policía judicial que conduzcan a identificar quienes fueron los responsables del hecho violento que dejó un muerto, siete policías heridos, y ocho civiles lesionados.

Caracol Radio conoció que el vehículo que utilizaron los terroristas es un carro particular de placas JLM 078 había sido robado en el año 2024 y cuyo propietario falleció en ese mismo año.

Los investigadores desde el primer momento que se presentó el hecho han recopilado información clave para el esclarecimiento del hecho, como partes del automotor y el material utilizado para la acción violenta.

Las autoridades tienen ya algunas pistas, sobre la forma como fue desplazado el vehículo hasta el objetivo de los terroristas hacía la medianoche.