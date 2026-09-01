Debut de Sebastián Viera como nuevo DT de Junior de Barranquilla: Rival y Fecha

Tras la salida de Alfredo Arias como entrenador del Junior de Barranquilla el pasado 31 de agosto, Junior oficializó la contratación de Sebastián Viera, exarquero e ídolo de la institución, como su nuevo director técnico.

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Debut cómo entrenador

El primer partido de Viera como dirigente del “Tiburón” será el próximo 5 de septiembre por la fecha 9 de la Liga Colombiana 2026-ll frente a Jaguares de Montería a las 8:20 PM hora colombiana en el estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla.

El Junior ocupa la posición número 17 de la tabla de clasificación con un registro de dos empates y tres derrotas en el inicio de este torneo finalización y obteniendo una diferencia de gol de -4.

Un nuevo paso para Viera

En su etapa como futbolista, Viera se consolidó cómo uno de los grandes referentes del conjunto barranquillero durante 12 temporadas (2011-2023), consiguiendo 7 títulos como el arquero titular de la institución.

En su inicio como entrenador, el uruguayo tuvo un paso por el Real Cartagena en la segunda división del Futbol Profesional Colombiano, donde registró 28 partidos, acumulando 17 triunfos, 3 empates y 8 derrotas, para un rendimiento del 64.29%.

Fecha y hora del partido debut de Viera

Partido: Fecha 9 de la Liga Colombiana 2026-ll

Rival: Jaguares de Montería

Fecha: 5 de agosto

Hora: 8:20 PM (hora colombiana)

Lugar: Estadio Romelio Martínez