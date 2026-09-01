Alfredo Arias, tras su salida de Junior: “Fuimos bicampeones y cinco partidos después ya no estoy”

Tras su bicampeonato en la Liga Colombiana 2025-ll y 2026-l, el entrenador del Junior de Barranquilla, Alfredo Arias, fue revocado de su puesto tras los malos resultados en el inicio del torneo finalización (2 empates y 3 derrotas) de la máxima categoría del futbol colombiano y la eliminación de la Copa Colombia a manos del Barranquilla FC.

Arias, 24 horas después de su salida del conjunto tiburón, habló sobre los inconvenientes y lamentó que su etapa como dirigente finalizara.

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¿Qué dijo Arias?

En diálogo con Win Sports, el entrenador señaló: “Yo estoy dolido. Éramos campeones y muchos me buscaban pero no fue el mejor equipo... Ahora fuimos bicampeones y cinco partidos después ya no estoy. Y lo peor es que esos jugadores, que son los realmente protagonistas, que se esfuerzan tanto y que dieron todo por dos campeonatos, hoy están también a punto de que nadie los quiera”.

Arias (67) añadió: “Les hice saber que bicampeones hay pocos, en todas partes, y que en este fútbol no es fácil ser bicampeón. Él éxito es lo que más fracasa. Ser tricampeón era el desafió para nosotros”. Asimismo, envió palabras de reconocimiento a la familia Char.

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“La familia que conduce el club es una gente muy respetuosa, muy educada (…) Es difícil encontrar unas personas tan educadas y tan respetuosas en tu trabajo, en el día a día, en el partido a partido. Las formas fueron las correctas, muy respetuosas y formales”, explicó el uruguayo.

Con la salida de Arias, el legendario arquero uruguayo Sebastián Viera llegará como nuevo director técnico del Junior de Barranquilla.

Arias dirigió 74 partidos oficiales, sumando 31 victorias, 20 empates y 23 derrotas para un rendimiento global del 51%. Bajo su mando, el equipo anotó 108 goles y recibió 95 tantos.