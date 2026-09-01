No tenían autorización para intervenir escaleras: IDPC por cambios en inmueble de Rogelio Salmona

Un inmueble del maestro Rogelio Salmona, que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2010, fue intervenido y se le realizó una modificación a la escalera original. Debido a esto, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) inició un proceso de revisión, recopilación de pruebas y sanción.

Diego Javier Parra, director del IDPC, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre la polémica intervención a edificio de Rogelio Salmona, ubicado en los apartamentos del conjunto Altos de Santana, ubicado en la Carrera 5 Este # 109a - 42.

“No cuentan con una autorización por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Nosotros, como administración, con Secretaría de cultura, con las diferentes alcaldías locales, realizamos visitas de inspección, vigilancia y control constantemente por toda la ciudad (...) Para este caso concreto, no tramitaron ningún tipo de permiso”, dijo Parra.

Puede leer: ¿Quién fue Rogelio Salmona? El arquitecto que diseño famosas edificaciones en Bogotá

Y agregó, “tenemos más de 6.800 bienes de interés cultural en la ciudad, y realizamos justamente esta respuesta a las diferentes quejas, denuncias, querellas que nos presentan la ciudadanía. Vamos y revisamos si las obras que están desarrolladas cuentan o no con permiso de patrimonio, o en algunas modalidades también con licencia de construcción”.

¿Cómo es el procedimiento para intervenir un bien de este tipo de estructuras?

Parra confirmó que hay un marco normativo que parte desde la misma Ley General de Cultura, el Plan de Ordenamiento Territorial y las normas de tratamiento de conservación del patrimonio en la ciudad.

“Cuando se declara bien de interés cultural un inmueble, se establece unos niveles de protección. Esos niveles de protección estipulan qué se puede y qué no se puede hacer en cada uno de los inmuebles, qué se puede modificar, qué se puede actualizar, qué se puede cambiar. Y justamente, cualquier tipo de intervención que se realice en estos inmuebles debe contar previamente con la autorización del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, independientemente que sea espacio público, fachadas, bienes comunes o zonas privadas de los apartamentos”, agregó

¿Cuáles son los trámites?

“Los trámites en el Instituto de Patrimonio Cultural por unos lineamientos por parte del alcalde Carlos Fernando Galán tuvo una innovación en la metodología. Se cambiaron por completo cada uno de los productos, trámites y procesos para que sea muy expedito. Anteriormente, se demoraban un trámite 8 meses, un año, 2 años, incluso 3 años para generar una autorización en el patrimonio. Hoy nos estamos demorando solamente un par de meses, un mes, incluso semanas. Además, es gratuito”.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 05:09 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: