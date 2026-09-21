“Él tiene familia, estaba trabajando”: Policía viral por acompañar a cantante callejero en Pereira

La grabación, viral en todas las redes sociales, muestra el momento en el que el subintendente Jefferson Montaño se acerca a un artista callejero en una de las tantas zonas afectadas por el terremoto en Pereira.

Lo que parecía ser un llamado de atención, terminó siendo un momento que llenó de emoción a miles de usuarios en las plataformas digitales.

Un joven artista se encontraba cantando cuando de repente fue abordado por la autoridad que, lejos de reprenderlo, lo acompañó en la interpretación.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el subintendente Jefferson narró cómo sucedió el momento que hoy, lo ha hecho tan reconocido en Colombia.

“Estando patrullando en la ciudad de Pereira, ahí en la zona céntrica, pues vemos a este joven que está rebuscándose la vida como muchos de los artistas que tenemos en todo el país. Decido bajarme de la moto, interactuar un poco con él”, dijo.

Aunque reconoce que quiso “asustarlo” un poco en un principio, su intención era apoyarlo para que empezara a tener más atención por parte del público.

Respecto a la posibilidad de haber recibido algún tipo de aviso por parte de sus superiores, respondió que “ahora nuestra policía está en una transformación institucional, y gracias a los lineamientos de mi general, director general de la policía Jesús Alejandro Barrera”, se siente “un policía profesional, un policía protegido y un policía respaldado”.

Lo cierto es que su participación fue mucho más larga de lo que se aprecia en el video: “estuve tres canciones más porque yo le pedí a la gente que le colaborara, que yo estaba cantando, pero que le colaborara a él porque él tiene familia, estaba trabajando”.

Afirmó que, en honor a su padre, también uniformado, eligió hacer parte de la Policía Nacional de Colombia, donde además de cumplir con sus labores, ha podido destacar en el ámbito artístico, otra de sus pasiones.