“Regalar petróleo no es lo mismo que dominar”: exembajador James Story sobre acuerdo EEUU-Venezuela
James B. Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, advirtió riesgos para inversión extranjera por acuerdo petrolero con Venezuela: “Es anticonstitucional”
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...