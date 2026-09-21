“Ecopetrol conocerá los hechos dos años después”: Alberto Vergara sobre denuncias de irregularidades

El exdirector de Cumplimiento de Ecopetrol, Alberto Vergara, denunciado penalmente por otorgar dos entrevistas a Caracol Radio a propósito de los hallazgos de corrupción en la petrolera, expuso en el Reporte Coronell, durante 6AM W de Caracol Radio, sus descargos frente al rumbo de las acciones tomadas por miembros de la Junta Directiva en la compañía.

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Según Vergara, quien acumuló 25 años de experiencia en la empresa, como parte de su función dio a conocer al menos en cinco oportunidades hechos de corrupción (no solamente del presidente Ricardo Roa) a la Junta.

Paradójicamente, en un curso de hechos que Vergara califica de “macondiano”, los esfuerzos de saneamiento por su dependencia, asegura, terminaron jugando en su contra, puesto que recibió a cambio una serie de denuncias por despidos ilegales e incluso misoginia, parte también de una auditoría a la cual tacha de “ilegal”.

¿Quiénes recibieron las alertas por corrupción en Ecopetrol?

Alberto Vergara aseguró que miembros que permanecen en la Junta Directiva de Ecopetrol, como Luis Felipe Henao, Ricardo Rodríguez Yee y César Loza, fueron informados hace más de año y medio sobre sus hallazgos al interior de la compañía, de la mano también de la firma estadounidense Covington.

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Según el exfuncionario, además de hacer caso omiso de los hallazgos, él y su equipo sufrieron al menos 14 actos concretos de “acoso y hostigamiento”. Vergara trajo a colación también la suspensión del contrato con Covington, sugerido por Álvaro Torres en lo que el jurista considera como una extralimitación de las funciones como miembro de la junta.

“Aquí hago un nuevo llamado a la SEC, al Departamento de Justicia, a la División del CPA de la SEC, al FBI, al Departamento de Justicia: Intervengan, revisen la omisión de los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, del director de auditoría, de la vicepresidenta jurídica, de la revisoría fiscal, de la jefe de instrucción disciplinaria, del director de cumplimiento”, manifestó.

¿Por qué los hechos de corrupción en Ecopetrol tardarán dos años en conocerse?

Alberto Vergara, exdirector de Cumplimiento de Ecopetrol, denunciado penalmente por la compañía, señaló que, debido a la omisión frente a los hechos que ya había denunciado y por los que ahora, dice, “sacan pecho” desde la Junta, los hallazgos efectivos se conocerán hasta dos años después de la comisión de cualquier acto fraudulento.

“¿Quién perdió de todo esto? Ecopetrol, porque hace año y medio conoce estas situaciones y, teniendo en cuenta lo que se va a tardar la auditoría: de cuatro a ocho meses, va a conocer los hechos aproximadamente dos años después de su ocurrencia. Eso no es justo con mi compañía", sentenció Vergara.

Escuche la entrevista completa:

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