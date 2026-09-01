Investigan a policías en Bogotá por presunto cobro de $800.000 para evitar procedimiento de tránsito

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra varios uniformados, luego de que circulara en redes sociales un video en el que denuncian que agentes habrían exigido 800.000 pesos para evitar la realización de un procedimiento de tránsito.

De acuerdo con la información entregada por la institución, los policías involucrados pertenecen al CAI Granada, adscrito a la jurisdicción de la Estación de Policía Chapinero.

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Uniformados serán apartados del cargo

La Policía señaló que la investigación busca esclarecer los hechos denunciados y como parte de las medidas adoptadas, los funcionarios serán apartados del cargo, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Además, la institución informó que se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que se adelante la indagación por el presunto delito de cohecho.

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Por último, manifestó que actuará con rigor ante situaciones que puedan afectar la disciplina y la integridad institucional, y reiteró su compromiso con el cumplimiento de las normas que rigen el comportamiento de sus integrantes.