Capturan a fletero que asesinó a un ciudadano por robarle 4 millones de pesos en el centro de Bogotá

Mientras los uniformados de los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá adelantaban labores de patrullaje, observaron un vehículo en actitud sospechosa. Al requerirlo, el conductor de este automóvil presentó un documento falso para persuadir el procedimiento.

Haciendo uso de las herramientas para la identificación de personas, se logró establecer que este ciudadano era requerido por un juzgado de ejecución de penas.

De acuerdo a lo que se ha podido establecer, esta persona, al parecer en compañía de otra, habría ingresado a un establecimiento de comercio ubicado en la calle 19 con carrera 4, donde robaron a un ciudadano la suma de 4 millones de pesos.

En el forcejeo habrían disparado a la víctima, quien perdió la vida. Así mismo, el vehículo en el que huyeron estos presuntos delincuentes una vez cometido este hurto sería al parecer el mismo en el que se movilizaba esta persona.

Finalmente, el capturado y el vehículo inmovilizado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.