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¿Cómo garantizar la seguridad de los guardas de TransMilenio tras el crimen de Cristian Garzón?

Tras el asesinato de Cristian Garzón, el guarda de seguridad de 27 años que murió el pasado viernes luego de ser atacado con un arma cortopunzante en la estación Terreros, TransMilenio anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad de sus trabajadores.

En entrevista con 6AMW, Natalia Tinjacá, directora técnica de Seguridad de TransMilenio, aseguró que la entidad trabaja en un mayor acompañamiento de la Policía en las estaciones y en nuevas herramientas de protección para los vigilantes.

“Estamos trabajando y adelantando un convenio con Policía para que nos acompañe en las principales estaciones y nos ayuden a realizar tanto las medidas correctivas a los evasores como el abordaje a aquellos que pretenden violentar o agredir a nuestro equipo de vigilancia”, explicó.

¿Cuáles son los nuevos elementos de protección para los trabajadores de vigilancia?

La funcionaria también reconoció que los elementos utilizados actualmente por los vigilantes no necesariamente están diseñados para enfrentar agresiones de la gravedad de la ocurrida con Cristian.

“Estamos trabajando en indumentarias innovadoras porque las vigilancias de los transportes masivos están innovando, son relativamente recientes y generalmente no se diseñan para unas agresiones tan graves como en este momento nos sucedió”, señaló Tinjacá.

Entre las medidas mencionadas también está la instalación de puertas automáticas de piso a techo para reforzar el sistema de acceso.

Las declaraciones se conocieron este lunes, luego del plantón realizado por trabajadores de vigilancia, quienes reclamaron mayores garantías para desarrollar su labor dentro de TransMilenio.

Frente a la posibilidad de aumentar la presencia de la Policía, Tinjacá sostuvo que la seguridad del sistema requiere la participación de las autoridades competentes y aseguró que TransMilenio continuará trabajando en convenios para fortalecer el acompañamiento policial.