Patrimonio Cultural de Bogotá abre investigación por intervención a edificio de Rogelio Salmona

Bogotá D.C

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) inició el proceso de revisión, recopilación de pruebas y sanción, luego de que se interviniera un inmueble del maestro Rogelio Salmona que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2010.

El inmueble intervenido es uno de los apartamentos del conjunto Altos de Santana, ubicado en la Carrera 5 Este # 109a - 42. La empresa de diseño Deconama Studio fue la encargada de modificar la escalera original.

Como es un Bien de Interés Cultural, implica la protección de elementos fundamentales de su arquitectura, entre ellos las circulaciones, espacios, fachadas, volumetrías y escaleras, tanto en las zonas comunes como al interior de los apartamentos.

“Las escaleras internas, no solamente las zonas comunes, sino también al interior de cada uno de los apartamentos, hacen parte del proyecto integral. En este caso, el maestro Rogelio Salmona, con el diseño arquitectónico que planteó originalmente, incorporó unas circulaciones verticales que tienen elementos patrimoniales que sustentan justamente esa declaratoria”, explicó Diego Parra, director del IDPC.

Añadió que cualquier intervención en un Bien de Interés Cultural debe ser previamente presentada ante el IDPC, independientemente de su modalidad, para que el Instituto evalúe si afecta o no los valores patrimoniales que sustentaron la declaratoria. En este caso, los responsables de la obra no radicaron ante el Instituto ninguna solicitud de autorización para realizar la intervención.

Vale resaltar que la condición patrimonial del inmueble es de conocimiento de sus propietarios, ya que la declaratoria como Bien de Interés Cultural queda registrada en el certificado de libertad y tradición.

Millonarias sanciones

La Ley 1185 de 2008 establece que la intervención de un BIC sin la autorización patrimonial exigida puede incurrir en una sanción económica para el propietario, que puede estar entre 200 y 500 salarios mínimos mensuales vigentes. Ahora bien, cuando en la intervención participan profesionales, las multas pueden duplicarse, alcanzando entre 400 y 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes para estos responsables.

Este caso también contempla la restitución de los elementos patrimoniales afectados. En este sentido, la escalera original se encuentra completamente documentada y el Instituto cuenta con los planos, memorias y demás información histórica necesaria para orientar una eventual restitución.

Bienes de Interés Cultural en Bogotá

Bogotá cuenta con alrededor de 6.800 Bienes de Interés Cultural declarados individualmente, además de sectores de interés urbanístico y cerca de 3.500 hectáreas con algún tipo de declaratoria patrimonial. En este amplio universo se encuentran obras de reconocidos arquitectos como Rogelio Salmona, Guillermo Bermúdez y Leopoldo Rother, entre otros.

Durante el último año el Instituto ha asesorado más de 4.000 proyectos de intervención patrimonial en Bogotá, con una metodología orientada a agilizar los procesos y acompañar a propietarios y profesionales desde las etapas iniciales de sus proyectos.

La protección de estos bienes se fundamenta en criterios como la autoría, autenticidad, antigüedad, diseño y contexto, que permiten reconocer valores estéticos, históricos y simbólicos.

El llamado del IDPC a propietarios, arquitectos, diseñadores y profesionales de la construcción es a consultar previamente al Instituto antes de intervenir un inmueble patrimonial. La prevención y el acompañamiento técnico permiten encontrar que hagan posible habitar y transformar estos espacios sin poner en riesgo los valores que hacen parte de la memoria arquitectónica de Bogotá.

Video de la intervención

El video documentando la intervención de uno de los apartamentos en Altos de Santana, fue publicado por la empresa de diseño Deconama Studio. En el video habla la CEO, Andrea Mallarino explicando el proceso y argumentando esos cambios.

“Fue una decisión super difícil pero cuando diseñamos un espacio no se trata solo de conservar lo que existe, se trata de entender cómo funcionan las personas que lo habitan. El apartamento era muy oscuro y las escaleras cerraban todavía más la entrada hacia el interior”, señalaron.

El cliente de la empresa, según indicaron, pidió intervenir las escaleras para ampliar el cuarto principal. “Nuestro cliente tomó una decisión: ya que íbamos a intervenirlas, transformémosla por completo”.

Explicaron que crearon unas escaleras livianas y contemporáneas con la combinación de varios elementos como cemento y vidrio.

“¿Fue una decisión controversial? Sí, probablemente. ¿Fue la decisión correcta para los que viven en este apartamento? Nosotros creemos que sí porque diseñar también es saber cuándo conservar y cuándo atreverse a transformar", finalizaron diciendo esta frase en el video.