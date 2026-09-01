Hay que tomar la vida con actitud: Emotiva conversación de oyente con Julio Sánchez Cristo en 6AM W

Un emotivo momento se vivió en 6AM W de Caracol Radio, cuando su director, Julio Sánchez Cristo, conversó con Juan Carlos, un fiel oyente del programa que compartió un emotivo mensaje de vida.

Puede ver: Debate: Contrarreforma pensional del uribismo, ¿es regresiva o arregla reforma del Gobierno Petro?

Juan Carlos, de 46 años y padre de cuatro hijos, es “escobita” en Piedecuesta, Santander, y en compañía de un “viejo radio” pasa toda su jornada laboral escuchando la emisora. Este martes, 1 de septiembre, se animó por primera vez a llamar a la línea nacional de 6AM W.

“A veces es duro (su trabajo) cuenta uno con la inconciencia de la gente que bota mucha basura en la calle”, dijo.

Lea aquí: Debate Congreso: ¿Debe haber moción de censura al MinDefensa por bombardeo donde murieron menores?

Junto a su esposa, quien es auxiliar de cocina, se levantan todos los días a trabajar para sacar adelante a sus hijos, de 21, 19, 16 y 14 años. Tres de ellos estudian en el Colegio Promoción de Piedecuesta, mientras que el mayor ya está en la universidad.

“A veces se ve uno a gaticas, pero ahí vamos saliendo de las cuestiones de la casa y del día a día. Se ve uno a gaticas para buscar el resto de chivitos (dinero) que hagan falta para completar”, comentó.

A pesar de las preocupaciones que trae el día a día, dio un gran mensaje: “don Julio, la vida hay que tomarla con buena actitud, como venga, y pues surfeando cada problema. Entonces la vida la coge uno así, suavecito”.

¿Cuál es su mayor preocupación o problema?

Aseguró que su preocupación mayor son sus “muchachos” y que puedan seguir estudiando para que salga adelante. “Es el futuro para ellos”.

Escuche aquí: Análisis Humberto de la Calle: ¿Cuál es la deuda de Petro y por qué De la Espriella busca enemigos?

“Más que todo uno lucha por ellos, por los muchachos que sigan estudiando, que tengan todas las cosas, todos los beneficios”, mencionó. Sin embargo, aclaró que en ocasiones hay factores que tratan de “corromper” a sus hijos.

“Ver tanta drogadicción en la juventud hoy en día perdiéndose y uno necesitando salud para seguir uno como queriendo trabajar otro poquito más, aprovechar lo que uno no trabaja a veces porque eso serían otros centavitos más, pero ya la salud a veces no lo deja”, contó.

Escuche la conversación completa entre Juan Carlos y Julio Sánchez Cristo aquí: