¿Quién fue Rogelio Salmona? El arquitecto que diseño famosas edificaciones en Bogotá

En los últimos días se volvió viral un video publicado en redes sociales por una firma de diseño de interiores en uno de los apartamentos del conjunto Altos de Santana, ubicado en la localidad de Usaquén, donde se registró la intervención del inmueble.

Debido a una remodelación que solicitó el propietario de la vivienda, llamando la atención específicamente la demolición de unas escaleras que hacían parte del apartamento.

Los usuarios en redes sociales, a raíz de lo sucedido, manifestaron su inconformidad y rechazo ante esta modificación, al tratarse de que tanto las escaleras como la totalidad del inmueble donde se realizó la remodelación fueron diseñados por el distinguido arquitecto Rogelio Salmona.

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¿Quién es el arquitecto Rogelio Salmona?

Rogelio Salmona fue arquitecto colombo-francés, que nació en 1927, considerado como uno de los más grandes del país por sus diseños arquitectónicos, destacándose por innovar con grandes proyectos urbanos que para la época eran diferentes a lo que se construía.

Salmona ingresó a la Universidad Nacional de Bogotá a estudiar arquitectura; más adelante, en 1948, suspendería sus estudios y retornaría a Francia, donde se dedicó a trabajar en el Taller de Le Corbusier.

Persona que había conocido en su estancia en Bogotá. Donde permanecería allí durante nueve años, ayudando en proyectos realizados en ese lapso de tiempo, en donde a la par complementaba su formación académica.

En 1958 regresaría a Bogotá y se vincularía al medio académico; simultáneamente comenzaría en el mundo de la arquitectura, empezando por viviendas individuales, multifamiliares y grandes proyectos urbano

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¿Cuáles son las edificaciones diseñadas por Rogelio Salmona?

El reconocido arquitecto en 1968 inicia con la construcción de la edificación Residencias El Parque en el centro de Bogotá, localidad de Santa Fe, que posteriormente finalizaría en 1970, tras una elaboración conceptual previa que se realizó desde 1964 y que duró cuatro años.

Destacándose esta construcción por el diseño que se le dio y la distribución que se estableció en relación a los espacios públicos de la ciudad.

Salmona también más adelante fue reconocido por la restauración de la Casa de Huéspedes ubicada en la bahía de Cartagena en 1980 con la ayuda del también arquitecto Germán Tellez.

La restauración de este inmueble destacó por la combinación de patios y de muros robustos que son típicos de la arquitectura cartagenera, combinando canales de agua y extensos corredores.

Adicionalmente, diseño edificaciones representativas como:

El Archivo General de la Nación

Postgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional

La Biblioteca Pública Virgilio Barco

El Centro Cultural Gabriel García Márquez

Archivo General de la Nación. Foto Fundación Rogelio Salmona Ampliar Archivo General de la Nación. Foto Fundación Rogelio Salmona Cerrar

Por su labor en el mundo de la arquitectura, fue ganador de diferentes premios y condecoraciones a lo largo de su carrera.

Su estilo arquitectónico fue reconocido por el uso del ladrillo, piedra y hormigón, experimentando en cada diseño la combinación en el uso de formas y materiales hasta su fallecimiento en el año 2007, en la lucha contra el cáncer.

“La ciudad es ciudadanía, con su gente, instituciones, monumentos, su cultura, su arquitectura y espacio público, y con la fisonomía que ha ido adquiriendo y construyendo en el tiempo es la gran propuesta civilizadora de la humanidad.” Rogelio Salmona

¿Qué sucedió con las escaleras del apartamento diseñado por Rogelio Salmona?

La edificación Altos de Santana en su totalidad tiene la declaratoria de Bien de Interés Cultural Distrital, algo que los propietarios del inmueble saben al estar constatado en el certificado de tradición y libertad.

Con esta condición se establece que se protejan los componentes arquitectónicos del inmueble, tanto en las zonas comunes como al interior de los apartamentos.

Es por esto que, al difundirse el contenido que mostraba la intervención del apartamento, las autoridades como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) iniciaron la respectiva revisión e investigación, recopilando pruebas para continuar con el proceso sancionatorio al confirmarse que estos cambios al interior del inmueble no fueron anunciados a la entidad.

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