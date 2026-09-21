Testimonios destapan engañosa estrategia con la que reclutan colombianos para ir a Rusia e Ucrania

Cada vez se conocen más testimonios de familiares que, desesperados, buscan ser escuchados para dar con el paradero de sus seres queridos, quienes, bajo falsas promesas, fueron reclutados para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

6AM W conoció el caso de tres mujeres que llevan meses sin saber de sus esposos, todos padres de familia que aceptaron hacer un viaje a Rusia que supuestamente, les cambiaría la vida.

Bajo promesas que hacían mención a un año de contrato con sueldos elevados mensuales, bonos millonarios, vacaciones y residencias para ellos y su familiares una vez se cumpliera el tiempo, convencen a colombianos con necesidades que, lamentablemente, resultan desaparecidos.

Adriana Hernández

Su esposo Richard David Rico Rodríguez se fue a Rusia el 23 de febrero de este año, la última comunicación que tuvieron fue el pasado 24 de marzo.

Conoció la oferta por referencia de un amigo que lo convenció de iniciar el proceso que esperaba, iba a beneficiarlo a él y a los suyos.

“Mi esposo era conductor, recogía turistas, se dedicaba a transportar personas que venían de de otro país [...] él se enteró por un amigo cercano con el que compartía”, dijo.

“Él le dijo que en Rusia había una oferta laboral de incorporarse al ejército ruso donde iban a pagar un salario de 12 millones de pesos, iban a dar un bono de 60 millones de pesos, al año le iban a dar la nacionalidad rusa y pues todo el tiempo iba a estar bien”, añadió.

Agregó que en ningún momento le dijeron que iba a estar incomunicado y que tampoco fueron claros con la función que iba a cumplir: “a él le ofrecieron prestar un servicio militar, pero que en una base a cumplir funciones administrativas”, puntualizó.

Marilyn Angulo

Su esposo se llama Cesar Antonio Quintero Pérez y viajó, también a Rusia, el 16 de febrero de 2026. La última vez que hablaron fue el 3 de mayo.

Según Angulo, y al igual que muchos otros casos conocidos por Caracol Radio, su esposo conoció la oferta laboral a través de TikTok.

Tras contactarse con ellos “crearon un grupo de WhatsApp con una supuesta empresa fantasma que se hacía llamar Jaguar Consultoría, que hoy en día se cambiaron el nombre a Los Osos”, contó.

“Les dijeron que les iban a dar un bono de 50 millones de pesos, mensualmente les iban a estar pagando 12 millones de pesos y lo mismo que dice mi compañera Adriana, también les dijeron que les iban a dar la nacionalidad rusa cuando cumplieran el año y también poder llevarnos a nosotros como familia”, añadió.

Karen Arévalo

Un caso mucho más complejo. Karen es esposa de Jesús Mojica, su pareja también conoció la oferta por redes sociales y bajo las mismas condiciones anteriormente mencionadas.

Después de varios meses sin información, recibió el llamado de un supuesto compañero de Jesús, quien le notificó que su esposo había fallecido tras batallar con una compleja herida en una de sus piernas.

Sin embargo, los datos son poco convincentes para ella, pues pocos días después de esa primera llamada, se volvió a comunicar y cambió la versión de los hechos.

“Él ya me estaba cambiando la conversación. Primero me dijo que él había muerto por un piecito, con una bomba. Ahorita me dice que no, que él había muerto fue porque se le había explotado la vejiga”, contó.

¿Qué dicen las autoridades?

Cancillería aseguró que Colombia no apoya, ni autoriza el involucramiento de sus ciudadanos en conflictos internacionales, por lo que ha solicitado formalmente a Rusia y Ucrania cesar la vinculación de colombianos a sus fuerzas armadas.

Pedro Agustín Roa Arboleda, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, notificó que la Sección Consular de Colombia en Varsovia, concurrente para Ucrania, actualmente registra 861 casos.

Por su parte, la Sección Consular de Colombia en Moscú reporta 839 casos a la misma fecha.

Roa reiteró su compromiso de brindar asistencia consular a los connacionales en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, ninguno de los casos mencionados, hasta el momento, ha recibido apoyo.