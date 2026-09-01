Dólar HOY 1 septiembre 2026 en Colombia: el alza en la divisa internacional continúa incrementando

El dólar estadounidense es la moneda con la que se mueve la mayoría de mercados internacionales y juega un papel relevante en la compra y venta de alimentos de la canasta familiar, combustibles y transporte. Por ello, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores.

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Dólar Colombia

El dólar inicia la jornada de este martes 1 de septiembre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.213,97 pesos colombianos, según informa el Banco de la República de Colombia.

Lo que frente al reporte del 31 de agosto de 2026 permite entender que la moneda ha tenido una variación en la que se fortalece el dólar internacional.

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Valor dólar hoy en Colombia

Las casas de cambio fijan los valores de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Para la jornada de 01 de septiembre, se encuentran las cotizaciones de la siguiente manera:

Bogotá D.C:

Compran a $3.1980 - Venta a $3.270.

Medellín:

Compran a $3.095 - Venta a $3.229.

Cali:

Compran a $3.140 - Venta a $3.310.

Cartagena:

Compran a $3.000 - Venta a $3.250.

Cúcuta:

Compran a $3,200 - Venta a $3.255.

Pereira:

Compran a $3,180 - Venta a $3.300.

Recuerde tener en cuenta que el precio de venta suele ser superior al precio de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas ofrecidas por diferentes casas de cambio antes de realizar cualquier operación relacionada con el cambio de divisas.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense, se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.323,63 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró un incremento de $48,66 pesos colombianos, equivalente al 2,14%, manteniendo una variación positiva en el mercado de cambio.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este inicio de mes, el barril de Brent abrió con una cotización de 92,51 dólares, lo que representa un incremento del 4.68% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 92,82 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 88,45 dólares.

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Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para este 01 de septiembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 77.884,6 dólares, lo que representa una variación de 31,7 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece un 0,04%.

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