Dólar HOY 31 de agosto 2026 en Colombia: la divisa internacional continúa subiendo

El dólar estadounidense es la principal moneda del mercado internacional y desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos. Por tal motivo, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por empresas, ciudadanos e inversionistas.

Le puede interesar: “Un presupuesto que nos aterriza en la dura realidad”: ANDI

TRM dólar hoy

El dólar inicia la semana con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.202,79 pesos colombianos, según informa el Banco de la República de Colombia.

Valor que, frente al reporte del 28 de agosto de 2026, permite entender que la moneda ha tenido una variación en la que se fortalece el dólar internacional.

Más información: ¿Cuántas semanas debe tener para que NO le aplique la reforma pensional? Exentos según la Ley 2381

Valor dólar hoy en Colombia

Las casas de cambio fijan los valores de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Para la jornada de este viernes, se encuentran las cotizaciones de la siguiente manera:

Bogotá D.C:

Compran a $3,200 - No se están realizando operaciones de venta.

Medellín:

Compran a $3,290 - No se están realizando operaciones de venta.

Cali:

Compran a $3.200 - No se están realizando operaciones de venta.

Cartagena:

Compran a $3,750 - Venta a $3.980.

Cúcuta:

Compran a $3,200 - No se están realizando operaciones de venta.

Pereira:

Compran a $3,730 - Venta a $3,800.

Debido a la fuerte caída que vivió el dólar frente al peso colombiano en los días pasados, algunas casas de cambio han suspendido temporalmente las operaciones de venta de la divisa. Sin embargo, recuerde tener en cuenta que el precio de venta suele ser superior al precio de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas ofrecidas por diferentes casas de cambio antes de realizar cualquier operación relacionada con el cambio de divisas.

Lea más: Gobierno no aumentará precios de gasolina corriente y ACPM durante septiembre de 2026

Peso mexicano

El peso mexicano es la moneda oficial de México y una de las divisas más antiguas y negociadas de América Latina e inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $185,74 pesos colombianos. Lo que, en comparación a datos anteriores, representa un incremento de $0,65 pesos colombianos y una variación del 0.35%.

Le puede interesar: Trump autorizó importación de 300.000 toneladas de carne por 90 días, anunció Fedegán

Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este inicio de semana del 31 de agosto, el barril de Brent abrió con una cotización de 90,30 dólares, lo que representa un incremento del 4.85% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 91,52 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 89,03 dólares.

Más información: MinHacienda presentará recorte de $ 21,9 billones gasto público 2026 :“no es una reforma tributaria”

Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para este 31 de agosto, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 78.083 dólares, lo que representa una variación de 827 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece un 1,05%.

Escuche EN VIVO Caracol Radio