MinTransporte anuncia cambios en obras, vías terciarias y Código de Tránsito: estas son las medidas

Transporte

El Ministerio de Transporte presentó una hoja de ruta con nuevas acciones para el sector, entre ellas un seguimiento semanal a las obras estratégicas del país, intervenciones en vías rurales y medidas para acelerar la recuperación de infraestructura afectada por el terremoto en primera parte.

Uno de los principales anuncios es la creación de una Gerencia de Proyectos, que tendrá la tarea de hacer seguimiento semanal a las obras consideradas estratégicas e identificar los obstáculos que están retrasando su ejecución.

La revisión incluirá asuntos prediales, ambientales, contractuales y financieros, con responsables y cronogramas para hacer seguimiento al avance de los proyectos.

También se anunció un primer paquete de intervención de vías terciarias. Allí se priorizarán corredores rurales y se contempla la participación de las comunidades en la identificación y seguimiento de las obras.

Puesto que, estas vías son claves para conectar a las poblaciones rurales con mercados, centros de salud y establecimientos educativos, por lo que las intervenciones estarán enfocadas en corredores que tengan ese impacto para las comunidades.

Puertos y transporte: estas son las otras medidas

En materia de infraestructura portuaria, el Ministerio prepara un decreto para facilitar inversiones pendientes y avanzar en la modernización de los puertos.

La medida busca intervenir aspectos relacionados con la infraestructura y la operación portuaria, en un sector clave para el movimiento de mercancías.

Para los transportadores, la hoja de ruta contempla además un diálogo permanente con el sector para revisar regulaciones y trámites que puedan simplificarse.

A esto se suman acciones que dican para fortalecer la seguridad en los principales corredores viales, en coordinación con la Fuerza Pública.

¿Qué se prepara para las zonas afectadas por el terremoto?

Otro de los anuncios está relacionado con los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. El Ministerio prepara un Decreto de Emergencia Sectorial para acelerar la recuperación de la infraestructura de transporte en las zonas afectadas.

Lo que plantean, según lo informado, es que contemplará agilizar procesos de contratación y ejecución de obras, movilizar maquinaria y priorizar la recuperación de vías, puentes y aeropuertos, además de facilitar el transporte de ayudas hacia los territorios afectados.

Cabe añdir que este decreto todavía está en preparación, por lo que sus medidas y alcances definitivos dependerán del texto que finalmente sea expedido.

El Código de Tránsito también está en la agenda

Aunque ya había sido anunciado, dentro de la agenda del Gobierno también está una revisión integral del Código de Tránsito.

El proyecto recortemos, contempla revisar aspectos como el valor de las multas, los costos de los cursos, la vigencia de las licencias, las tarifas del RUNT y el SIMIT, las fotomultas y la revisión técnico-mecánica.

Donde según lo explicado previamente por Abelardo De La Espriella está reducir hasta en 50 % el valor de las multas, disminuir en 25 % el costo de los cursos, aumentar la vigencia de las licencias a 8 o 10 años, revisar los cobros del RUNT y el SIMIT y modificar las condiciones para las fotomultas.

También planteó revisar el costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluida la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para los vehículos nuevos.

De igual forma, estos cambios no están vigentes actualmente. Se trata de proyectos de decreto que deberán surtir el trámite correspondiente antes de convertirse en nuevas reglas.

En conjunto, la hoja de ruta presentada por MinTransporte pone sobre la mesa acciones en varios frentes: seguimiento a las grandes obras, intervención de vías terciarias, modernización de puertos, simplificación de trámites para transportadores, seguridad en corredores viales y recuperación de infraestructura afectada por el sismo.