Reforma tributaria para Bogotá será votada el miércoles 23 de septiembre

En el Concejo de Bogotá, a la 1:20 de la tarde de este lunes 21 de septiembre, fue levantada la sesión del segundo debate de discusión del proyecto de la reforma tributaria presentada por el alcalde Carlos Fernando Galán el pasado 27 de agosto.

Después de escuchar las intervenciones, entre ellas a la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, la corporación está lista para votar: la cita quedó fijada para el miércoles 23 de septiembre a las 9:00 de la mañana.

Desde la entidad líder del proyecto, defendieron el articulado asegurando que han escuchado a las bancadas para llegar un acuerdo que lleve a su aprobación. La secretaria Cadena aseguró que, con la participación del Centro Democrático y otras bancadas, en el primer debate “se concertó la propuesta puesta a consideración del Concejo para segundo debate”.

En dicha propuesta, agregó, se definieron “las tarifas de Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para los sectores bancario, comercio de vehículos y expendio de licores y tabaco, que son las que presentan los cambios más significativos en el proyecto de acuerdo”.

Esto ocurrió después de que la bancada del Centro Democrático exigiera retirar los incrementos en las tarifas del ICA para los sectores productivos y financieros, así como la sobretasa al impuesto predial destinada al alumbrado público.

Sin embargo, el Distrito aseguró que ya ha realizado los ajustes mediados en los debates de la reforma: “En primer debate, la comisión de Hacienda del Concejo ya introdujo una medida que ordena identificar propietarios sin capacidad de pago a través del Sisbén en estratos 4,5 y 6, para excluirlos del pago de la sobretasa para el alumbrado público”.

Con esto, esperarían que el miércoles 23 de septiembre se logre la votación mínima de 23 concejales a favor para la aprobación del proyecto.

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