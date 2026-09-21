El polémico apartamento de Ricardo Roa fue puesto en arriendo en Bogotá

El apartamento que pertenece al expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue puesto en arrendamiento en las últimas horas, según información conocida recientemente.

El inmueble está ubicado en el exclusivo sector del Chicó, al norte de Bogotá, una de las zonas de mayor valorización de la capital, cerca de la calle 92 con carrera 8.

Se trata del apartamento 901, un penthouse dúplex de aproximadamente 400 metros cuadrados que ha estado en el centro de la controversia debido a las investigaciones que rodean a su propietario. La vivienda cuenta con terraza privada, tres habitaciones, cuatro oficinas, cocina italiana y otros espacios de lujo.

De acuerdo con la inmobiliaria encargada de la oferta, el canon de arrendamiento fue fijado en 40 millones de pesos mensuales. En ese valor están incluidos cerca de 7 millones de pesos correspondientes a la administración del edificio.

La propiedad ha sido objeto de atención pública debido a que Ricardo Roa es investigado por la compra del inmueble, así como por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Sin embargo, la decisión de poner el apartamento en arriendo no tiene efectos sobre los procesos que adelantan las autoridades. Hasta el momento, las investigaciones continúan su curso mientras el inmueble busca inquilino en uno de los sectores más exclusivos de la capital colombiana.