“No somos un trabajo de relleno”: artistas exigen a MinCulturas recursos, pagos y diálogo

Cultura

“¡Que viva la cultura! ¡Que viva el teatro! ¡Que viva!”. Con estas consignas, artistas, gestores y trabajadores de diferentes disciplinas llegaron este lunes 21 de septiembre hasta las instalaciones del Ministerio de las Culturas, en Bogotá, para reclamar por la suspensión de los Premios y Reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos y poner sobre la mesa otras dificultades que, aseguran, afectan al sector.

La movilización reunió a representantes del teatro, cine, audiovisual, música y gestión cultural, entre otras áreas. El mensaje que llevaron hasta las puertas del Ministerio fue acompañado de pancartas, intervenciones artísticas y un pliego de peticiones dirigido a la cartera.

El planton se da después de que el Ministerio suspendiera, por primera vez en 27 años, los Premios y Reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos. La decisión según lo indicado dejó 1.308 propuestas habilitadas sin llegar a la etapa de evaluación: 351 correspondientes a Premios Nacionales y 957 a Reconocimientos.

Pero para quienes participaron en el plantón, el problema no termina en esa convocatoria.

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¿Qué está pidiendo el sector cultural?

El pliego de peticiones presentado durante la jornada reúne varios de los reclamos que vienen haciendo artistas, gestores y trabajadores culturales.

Uno de los principales es revisar la decisión de suspender los Premios y Reconocimientos y garantizar la continuidad de los mecanismos de estímulo para la creación y producción cultural.

También exigen el pago de los recursos pendientes de proyectos que ya fueron seleccionados, además de garantías de financiación y liquidez para que los procesos culturales puedan desarrollarse sin que los retrasos administrativos o presupuestales terminen afectando directamente a quienes los ejecutan.

A esto se suman exigencias relacionadas con el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa del Ministerio, mejores condiciones para quienes trabajan en el sector y la apertura de espacios formales de diálogo.

Otro de los puntos planteados es la necesidad de establecer una mesa de diálogo con el Ministerio del Trabajo, para abordar las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura.

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“No necesitamos que nos regalen nada” gestor cultural.

Uno de los testimonios que marcó la jornada fue el de Duván Prado, director de Subversivo Teatro y gestor cultural, quien cuestionó que las propuestas que ya habían sido habilitadas terminaran sin pasar a evaluación.

“No necesitamos que nos regalen nada, simplemente queremos y exigimos que nos garanticen el derecho a la cultura que está establecido en nuestra Constitución”, afirmó Prado.

Prado insistió en que el sector no está reclamando recursos como una donación, sino condiciones que permitan continuar con procesos que se vienen desarrollando desde hace años.

También cuestionó que se reduzcan los recursos destinados a la cultura y puso sobre la mesa el impacto económico de estas actividades.

“La cultura aporta a la economía de este país, no somos un decoro”, sostuvo.

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Exigencias por los proyectos que ya tenían recursos

Otro de los puntos que se escuchó durante el plantón fue la preocupación por los desembolsos pendientes de proyectos que ya fueron seleccionados en convocatorias anteriores.

Para los trabajadores culturales, el retraso en estos pagos no afecta solamente a quien aparece como beneficiario de una convocatoria.

Detrás de un proyecto hay artistas, productores, técnicos, diseñadores, músicos, talleristas, investigadores, gestores y comunidades que participan en su ejecución.

Por eso, uno de las peticiones centrales es que los problemas financieros o administrativos no terminen trasladándose a quienes ya cumplieron con los procesos establecidos por el Estado.

Una movilización que reunió diferentes disciplinas

El plantón también buscó mostrar que la inconformidad atraviesa diferentes áreas.

Hubo representantes del teatro, cine, audiovisual, música y otros sectores culturales, que llegaron con una preocupación común frente a la financiación y las condiciones para desarrollar sus actividades.

Desde el sector audiovisual, por ejemplo, Julián Rincón, consejero cinematográfico departamental de Norte de Santander, cineasta y guionista, señaló que la movilización también busca defender procesos que, según explicó, han sido construidos durante décadas.

“Durante más de 40 años de lucha, esfuerzos y muchos sacrificios (...) el gremio de cineastas y realizadores audiovisuales ha conseguido apoyo y visibilidad para la producción de sus obras audiovisuales”, afirmó.

Rincón cuestionó que este año no haya evaluación para las propuestas de este sector y sostuvo que la decisión afecta los procesos que se han construido durante años.

También hizo un llamado a mantener la movilización “Estaremos allí pidiendo pacíficamente pero con total dignidad el pago y el apoyo del Estado a nuestra producción”.

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“Eso es lo que se debe hacer en todas partes” Patricia Ariza exministra de la culturas.

La jornada también recibió el respaldo de Patricia Ariza, primera ministra de Cultura del gobierno de Gustavo Petro, quien llegó al plantón y tomó el megáfono frente a los manifestantes.

Ariza respaldó la movilización y planteó que este tipo de acciones deben extenderse a las diferentes disciplinas culturales y partes del pais “Eso es lo que se debe hacer en todas partes y con todas las disciplinas”, afirmó.

La exministra también cuestionó los recortes presupuestales para el sector y lanzó una advertencia durante su intervención:

“No podemos permitir que se recorten los presupuestos para la cultura y que se recorte la cultura, que está recortando el alma de la nación”.

Su intervención fue recibida entre consignas de los manifestantes, que insistieron durante la jornada en la defensa de los recursos para la cultura.

¿Por qué el sector habla de trabajo y no solo de arte?

Uno de los mensajes que atravesó el plantón fue precisamente que la cultura también es una actividad laboral.

Las pancartas y consignas hicieron referencia a la dignificación del trabajo cultural y a la necesidad de que los artistas y gestores puedan recibir los recursos correspondientes a los proyectos que desarrollan.

Para los manifestantes, suspender convocatorias o retrasar recursos tiene consecuencias concretas sobre personas que ya tienen compromisos adquiridos y proyectos en marcha.

El llamado a la ministra Paola Holguín

Aunque el plantón tuvo como escenario las instalaciones del Ministerio, el llamado estuvo dirigido particularmente a la ministra de las Culturas, Paola Holguín, a quien los representantes del sector le pidieron abrir un espacio de conversación con los diferentes gremios.

La exigencia es que el Ministerio escuche a quienes están en los territorios, en las salas de teatro, en los escenarios, en los festivales y en los espacios donde se desarrolla la actividad cultural.

“Le exigimos a la actual ministra Paola Holguín que se siente a conversar con el territorio, que se siente a conversar con quienes hacemos y construimos la cultura de este país” indicó Prado.

El plantón terminó con un sector que dejó sus exigencias por escrito y que ahora espera respuestas del Ministerio.

La discusión, por ahora, queda abierta. Pero en las puertas del Ministerio, entre música, teatro, pancartas y consignas, el mensaje fue insistente: los artistas no quieren que sus proyectos y su trabajo sean tratados como algo accesorio y piden participar directamente en las decisiones que determinan el futuro de la cultura en Colombia.