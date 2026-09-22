Cómo puede saber qué saldo tiene en el FNA en 2026: Pasos para consultar en línea y link oficial
El afiliado puede hacer el proceso en cualquier hora del día y tendrá respuesta inmediata.
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una entidad financiera del Estado colombiano que fue creada para administrar las cesantías de los trabajadores públicos y oficiales del país con la intención de transformar los ahorros en soluciones de vivienda.
Esta entidad, a través de la plataforma Fondo en Línea, permite que los afiliados y empleadores registrados puedan consultar la información relacionada con sus cuentas y productos en el FNA.
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¿Cómo puede saber qué saldo tiene en el FNA en 2026?
Siga estos pasos para conocer el monto que tiene en su cuenta del FNA.
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- Ingresar al portal oficial web del Fondo Nacional del Ahorro o en el siguiente link.
- Buscar y seleccionar la opción Fondo de Línea.
- Si ya tiene cuenta, ingrese con su número de cédula y su clave de servicios. En caso de no posee una contraseña asignada, deberá hacer clic en el botón de registro o asignación de clave y completar la verificación de identidad.
- Al ingresar a la plataforma, deberá buscar el menú de consultas, donde podrá conocer los saldos de sus cesantías o su cuenta de ahorro voluntario.
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De igual manera, el afiliado podrá descargar de forma gratuita la aplicación del FNA Móvil Ágil desde el sistema operativo de su celular (Play Store o App Store) para consultar saldos y estados de su cuenta.
Asimismo, podrá consultar de forma presencial en cualquiera de los puntos oficiales del FNA sus saldos y la expedición de extractos. Para realizar este proceso, solo le bastará con llevar su cédula sin necesidad de agendar o hacer largas filas.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...