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21 sep 2026 Actualizado 17:02

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Cristina Toro es jefe de cuatro instancias en Ecopetrol y parte de mi persecución: Alberto Vergara

El abogado Alberto Vergara, quien fue el director de Cumplimiento de Ecopetrol, denunció en El Reporte Coronell de 6AM W que Cristina Toro le inició “dos procesos tribunarios totalmente ilegales”.

Por entrevistas con Caracol Radio, Ecopetrol denuncia a exoficial de cumplimiento

Por entrevistas con Caracol Radio, Ecopetrol denuncia a exoficial de cumplimiento

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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