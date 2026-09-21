Cristina Toro es jefe de cuatro instancias en Ecopetrol y parte de mi persecución: Alberto Vergara
El abogado Alberto Vergara, quien fue el director de Cumplimiento de Ecopetrol, denunció en El Reporte Coronell de 6AM W que Cristina Toro le inició “dos procesos tribunarios totalmente ilegales”.
Por entrevistas con Caracol Radio, Ecopetrol denuncia a exoficial de cumplimiento
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...