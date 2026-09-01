Gobierno ordenó congelar recursos de inversión y funcionamiento: preocupa a contratistas del Estado

Gobierno ya ordenó a las entidades públicas congelar algunas partidas presupuestales para inversión y funcionamiento. Es decir, están quietas la mayoría de solicitudes de recursos que le están haciendo las entidades a la cartera de Hacienda, debido a la crisis fiscal que atraviesa el Estado.

En varias entidades públicas están paralizados los recursos para nuevas contrataciones de prestación de servicios.

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Desde el Ministerio de Hacienda están haciendo una revisión con las entidades dentro de las medidas de austeridad del gasto y de reasignación, según las prioridades.

Esta situación ha generado preocupación entre los contratistas del Estado, quienes están en vilo por la renovación de sus contratos.

¿Por qué congelar el dinero?

Este hecho apunta a dos asuntos. El primero es que el Gobierno busca disminuir el gasto público dada la crítica situación de las finanzas del país y el alto déficit fiscal.

Es decir, buscan que el país no siga gastando mucho más de lo que recibe por ingresos.

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Entre tanto, durante el consejo de ministros realizado este sábado, el presidente Abelardo de La Espriella anunció una revisión integral de la contratación y de la estructura del Estado, con el propósito de identificar posibles concentraciones de contratos, sobrecostos, intermediaciones y prácticas que restrinjan la competencia.

De la Espriella puso especial atención en los contratos de prestación de servicios, abogados externos, firmas jurídicas, interventorías, consultorías, auditorías, supervisiones y contratos de eventos, producción y logística, conocidos como BTL.

“No necesitamos un Estado más grande, necesitamos un Estado que funcione mejor”, remató el presidente tras el consejo de ministros.