Inicia el Congreso Internacional de Crédito, Cobranza y BPO, los días 2 y 3 de septiembre

El comportamiento del crédito está acompañado por tasas de interés elevadas y menores desembolsos, factores que inciden sobre la capacidad de pago de hogares y empresas y, posteriormente, sobre la calidad de la cartera y las estrategias de recuperación.

Para COLCOB, (Asociación Colombiana del Ecosistema de Crédito, Cobranza y BPO) esta combinación cambia las condiciones en las que opera el ciclo del crédito.

La recuperación no elimina la presión sobre el riesgo; exige mayor precisión en la originación, una lectura más detallada del comportamiento del consumidor y estrategias de recuperación capaces de responder a escenarios distintos de capacidad de pago.

Este será uno de los principales temas del 22.º Congreso Internacional de Crédito, Cobranza y BPO 2026, que se realizará el 2 y 3 de septiembre en el Club El Nogal, en Bogotá, y reunirá a entidades financieras, empresas de cobranza y BPO, proveedores tecnológicos y expertos nacionales e internacionales.

El Banco de la República ha advertido sobre la creciente participación de entidades no vigiladas en el endeudamiento de los hogares. De acuerdo con el organismo, la deuda de los hogares equivale al 45,4 % de la cartera total de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, lo que evidencia la relevancia del endeudamiento de los hogares para el sistema financiero.

A esto se suma el costo del crédito. Para julio de 2026, la Superintendencia Financiera certificó un interés bancario corriente de 19,19 % efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, mientras la tasa de política monetaria del Banco de la República se mantiene en 12 %.

El reto ya no es solo crecer: es crecer mejor y monitorear regulaciones que buscando beneficio para clientes en dificultades, trataron de volverse una manera de evadir las obligaciones.

Para COLCOB, este escenario plantea una nueva prioridad: originar con mayor precisión, gestionar cada día mejor el riesgo y recuperar las obligaciones sin deteriorar la relación con el consumidor.

“El mercado demostró que podía volver a crecer después de unos años de ajuste. Ahora el desafío es hacerlo de manera sostenible para originadores y aliados. Esto exige fortalecer la gestión del riesgo, entender a un consumidor que está cambiando y desarrollar estrategias de recuperación más efectivas, a través de la eficiencia en procesos, sin afectar el acceso al financiamiento y especialmente mantener al cliente en el crédito formal”, explicó Gloria Urueña, directora ejecutiva de COLCOB.

Tecnología y regulación, en el centro de la discusión

La transformación tecnológica ya está llegando a procesos que durante años se gestionaron de manera principalmente operativa. La inteligencia artificial, la automatización de procesos, la analítica de datos y la ciberseguridad están siendo incorporadas en la originación, la contactabilidad y la recuperación de cartera.

Para COLCOB, el reto no se trata solo de incorporar estas herramientas, sino en establecer donde aportan valor, cómo aplicarlas de manera responsable y con reglas claras.

El desarrollo tecnológico debe convivir con la protección de los consumidores, la seguridad de la información y condiciones que permitan mantener el acceso al crédito formal.

La agenda del Congreso también incluye conversaciones sobre la experiencia del cliente, la evolución de la banca de consumo, nuevos modelos de recuperación de cartera, perspectivas de mercados de compra de cartera, cómo se ha enfrentado la Ley de insolvencia, seguridad jurídica y prevención del fraude, asuntos que tienen impacto directo sobre las decisiones de las empresas del sector.

“Tenemos que entender que la sostenibilidad del ecosistema depende de que todos los actores trabajemos bajo una lógica de colaboración. El reto es construir un modelo que permita invertir en transformación, proteger a los consumidores en dificultades y fortalecer la competitividad del sector”, agregó Urueña.