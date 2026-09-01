Barranquilla envía 22 toneladas de cemento a Pereira tras terremoto

La solidaridad de Barranquilla con las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto continúa ahora con materiales destinados a la reconstrucción. Luego de haber logrado el envío de más de 340 toneladas de ayuda humanitaria, el alcalde Alejandro Char dio la instrucción a la Oficina de Gestión del Riesgo para sumarse a esta nueva fase en los territorios afectados.

En esta ocasión, la ciudad de Pereira recibió una nueva ayuda humanitaria, representada en 22 toneladas de cemento y 9.000 bloques, materiales que serán destinados a apoyar los trabajos de reconstrucción de las familias afectadas.

Los materiales fueron enviados y puestos a disposición de las autoridades de Pereira, quienes estarán a cargo de su entrega a las personas y familias afectadas por la emergencia.

La iniciativa busca contribuir con los trabajos de recuperación y construcción de las viviendas averiadas, brindando materiales esenciales para que las comunidades puedan comenzar a recuperar sus espacios y avanzar hacia la normalidad.

La Alcaldía de Barranquilla, a través de su Oficina de Gestión del Riesgo, mantiene activo el proceso de acopio de ayudas humanitarias, como parte de las acciones de solidaridad emprendidas para acompañar a los afectados.