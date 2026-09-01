Air-e anuncia cortes de energía este miércoles en municipios del sur del Atlántico

La empresa Air-e Intervenida realizará este miércoles 2 de septiembre trabajos de mantenimiento en la subestación Sabanalarga, una infraestructura desde la que se suministra energía a varios municipios del sur del Atlántico. Las labores estarán a cargo de personal especializado y se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Para permitir la ejecución de los trabajos, será necesario suspender temporalmente el servicio de energía en Candelaria, Santa Lucía, Manatí, Suan y Campo de la Cruz, además de los sectores de Bohórquez, Carreto y Algodonal. También estarán incluidos la vía Manatí hacia Sabanalarga, entre los kilómetros 3 y 10; la vía Manatí-Carreto; Santa Lucía, vía a Santa Rosa, y el sector Compuertas, donde se encuentra el Albergue de la Gobernación.

En Sabanalarga, la empresa también adelantará la instalación de postes entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Los trabajos se concentrarán en la calle 12A con carrera 27, en el barrio El Pradito, y en el sector de la calle 26 con carrera 5B.

Por otra parte, en Barranquilla, específicamente en la carrera 62 con calle 70, barrio Bellavista, se realizarán trabajos de adecuación de redes eléctricas. Estas labores están programadas entre las 7:05 de la mañana y las 4:55 de la tarde.

Air-e Intervenida también hizo un llamado a los usuarios para hacer un uso racional y eficiente de la energía en viviendas, establecimientos comerciales e industrias, como parte de las medidas relacionadas con el fenómeno de El Niño y el ahorro del recurso energético.