Del baile de ‘La Nena del Jean’ a su Carnaval: Salwa Maloof habla de su soberanía

La reina del Carnaval de Barranquilla 2027, Salwa Maloof, visitó los estudios de Caracol Radio, donde habló sobre lo que significa para ella asumir la soberanía de la fiesta y sobre los proyectos que ya comenzó a preparar para los próximos meses. Uno de sus principales propósitos, según explicó, es lograr que todos tengan un espacio dentro del Carnaval.

“El sello de mi carnaval es que va a ser un carnaval para todo el mundo”, afirmó Maloof. La reina señaló que busca unir a las diferentes asociaciones del Carnaval de Barranquilla, al considerar que “el carnaval es uno solo y es para todos”.

“La Nena del Jean”

Durante la entrevista, la soberana también explicó el origen de “La Nena del Jean”, el trend que se volvió viral y que volvió a tomar fuerza después de su elección como reina. Maloof recordó que el año pasado, cuando se postuló como aspirante al reinado, realizó el trend con esa canción junto a su profesora de baile, Martica Maturana.

La reina explicó que la canción había perdido fuerza después de hacerse viral, pero que este año, tras su elección, el trend volvió a activarse. Aunque también ha realizado bailes con nuevas canciones, entre ellas temas de Checo Acosta y “Sobate el Coco”, aseguró que “La Nena del Jean” tiene algo particular que continúa llamando la atención.

Maloof también habló de su preparación para asumir el reinado. Aunque cuenta con siete meses para desarrollar sus proyectos, aseguró que este sueño viene construyéndose desde hace muchos años. Su acercamiento al Carnaval se dio también a través de diferentes grupos folclóricos, donde conoció historias y tradiciones de la fiesta.

“Este sueño no se construye de un día para otro”, manifestó la reina, quien explicó que ahora el reto consiste en organizar el tiempo disponible para cumplir con los proyectos que tiene pensados para los barranquilleros.

En medio de esa agenda, Maloof contó que ya comenzó a participar en diferentes actividades relacionadas con la conformación de su monarquía. También trabaja en la preparación de lo que serán el Bando y la Coronación, dos de los principales momentos de su Carnaval.

Uno de los proyectos que destacó durante su visita a Caracol Radio es su intención de posicionar a Barranquilla como sede mundial de intercambio cultural de carnavales. La reina considera que la ciudad puede convertirse en un punto de encuentro con otras celebraciones del mundo.

Su propuesta contempla un intercambio cultural y artístico, además de congresos y espacios para compartir conocimientos. Maloof señaló que Barranquilla está preparada para recibir grandes eventos y para mostrar su Carnaval mientras conoce las tradiciones de otras fiestas.