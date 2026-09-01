Ramiro Castilla llega a Air-e: nuevo agente especial asume el reto de estabilizar la empresa

El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso en marcha una nueva etapa en la intervención de Air-e con la designación de Ramiro Castilla Andrade como Agente Especial de la compañía, encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La posesión de Castilla estuvo a cargo de la superintendenta de Servicios Públicos Domiciliarios (e), María Rocío Cortés, quien formalizó su llegada a la administración de la empresa.

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Castilla se convierte en el primer agente especial de Air-e designado por el actual Gobierno, desde que la empresa fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en septiembre de 2024.

¿Quién es Ramiro Castilla?

El nuevo funcionario es ingeniero industrial de la Universidad del Atlántico y especialista en Diseño y Evaluación de Proyectos de la Universidad del Norte. También ha realizado estudios relacionados con Gestión de la Calidad e Inteligencia Computacional, además de contar con experiencia profesional en el sector energético.

Antes de asumir la dirección de la intervención, Castilla hacía parte de Air-e y ocupaba responsabilidades en el área comercial. Su experiencia dentro de la empresa podría convertirse en uno de los principales activos para afrontar los problemas que actualmente enfrenta la compañía.

Una intervención con varios cambios de dirección

Desde que la Superintendencia tomó el control de Air-e, la empresa ha tenido una sucesión de funcionarios encargados de conducir su administración.

El proceso comenzó el 12 de septiembre de 2024, cuando fue intervenida la compañía y Carlos Arturo Diago Abello asumió como primer agente especial.

Posteriormente, la dirección pasó a Edwin Palma Egea, quien estuvo al frente de Air-e antes de asumir como ministro de Minas y Energía.

Luego llegó Diana Bustamante Rueda, seguida por Nelson Javier Vásquez Torres. Tras la salida de Vásquez, Tania Patricia Peñaranda Zuleta ejerció temporalmente como agente encargada.

En mayo de 2026, la Superservicios designó a Jaime Humberto Mesa Buitrago, quien permaneció en el cargo hasta el cambio anunciado este 1 de septiembre con la llegada de Castilla.

De esta manera, Castilla es el sexto agente especial designado formalmente en propiedad desde el comienzo de la intervención. Si se incluye el periodo en el que Peñaranda estuvo encargada de la administración, son siete las personas que han asumido responsabilidades al frente de Air-e durante el proceso de intervención.

El desafío de Castilla

El nuevo agente especial llega a una empresa que continúa enfrentando problemas financieros, operativos y de calidad del servicio, en medio de las dificultades que durante años han afectado al sistema eléctrico de la región Caribe.

Uno de sus principales desafíos será contribuir a la estabilización de Air-e y garantizar la continuidad del servicio para sus usuarios. A esto se suman asuntos como las pérdidas de energía, la situación financiera de la compañía, las condiciones de prestación del servicio y las relaciones con los distintos actores del mercado eléctrico.